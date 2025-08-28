Nuevos derbis de preparación para el Recoletas en Aranda de Duero

El Norte Valladolid Jueves, 28 de agosto 2025, 19:24 Comenta Compartir

El Recoletas Atlético Valladolid afrontará su penúltimo compromiso de pretemporada este sábado 30 de agosto por la tarde en Aranda de Duero. Será un torneo triangular preparatorio que se disputará en jornada unificada contra rivales de Castilla y León, el Viveros Herol BM Nava, ante el que los pucelanos disputarán el primer choque, y el anfitrión Tubos Aranda, con el que cerrarán la cita y se volverán a medir después de verse las caras en Torrelavega hace escasas 2 semanas.

Serán dos derbis autonómicos amistosos para seguir cogiendo ritmo y avanzar en la adaptación y acoplamiento de la plantilla. Esta fase preparatoria de los gladiadores azules les ha permitido disputar 5 test preparatorios hasta el momento con un balance de 2 triunfos; ante UBU San Pablo Burgos (21-19) y Pallamano Conversano (24-36), y de 3 derrotas; Tubos Aranda (19-15), SG Bietigheim (33-29) y Blendio Sinfín (25-24).

Ahora llega el turno del IV Memorial Santiago Manguán en el que el Recoletas debutará el sábado a las 18:00 horas midiéndose al Viveros Herol BM Nava, en lo que será su sexto test de preparación. Después, a las 19:15, jugarán los anfitriones del Tubos Aranda ante el cuadro segoviano, para que en el tercer turno, a partir de las 20:30, los gladiadores azules vuelvan a la carga enfrentándose por segunda ocasión en esta pretemporada al conjunto local que dirige Javi Márquez. Los encuentros se disputarán a dos tiempos de 20 minutos cada uno.

Está previsto además que los tres partidos de esta cita se emitan en directo en streaming, mientras que la entrada para presenciar este torneo será libre hasta completar el aforo del Pabellón Santiago Manguán arandino.

El cuerpo técnico del Recoletas tiene previsto desplazar a algunos jugadores del filial de Primera Nacional que se han incorporado o siguen realizando la pretemporada, como el portero Nico Giráldez, que recientemente obtuvo la medalla de plata en el Mundial juvenil con los Hispanos, aunque el protagonismo cada vez estará más enfocado hacia la primera plantilla, al margen de contratiempos físicos y sobrecargas.

El conjunto navero que dirige el vallisoletano Álvaro Senovilla comenzó su puesta a punto el pasado 28 de julio con una plantilla remozada con 8 novedades y cambios con la salida de hombres muy experimentados como los hermanos Guardiola o los ex del Recoletas Dani Pérez y Yeray Lamariano. Además su preparación se ha visto perjudicada con la importante lesión del extremo chileno Pancho Ahumada.

Los naveros han disputado hasta el momento 4 test con con tres triunfos ante BM Logroño la Rioja (37-35), Tubos Aranda (15-12) y REBI BM Cuenca (9-13), rival del Recoletas en el próximo X Torneo Diputación que se disputará en Íscar el viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas. Además cosecharon un empate contra BM Soria de División de Honor Plata (32-32).

Por su lado, el Tubos Aranda ha seguido con su planificación de pretemporada una vez se enfrentó al Recoletas en el XIII Torneo Nacional Ayuntamiento de Torrelavega. Los burgaleses jugaron ante Viveros Herol BM Nava en el Trofeo San Julián de Cuenca con partidos de 30 minutos, 15 por parte, cayendo (15-12), y ganando a los anfitriones (11-13). A ello le sumaron el empate a 30 ante Anaitasuna antes de vencer a los pucelanos en tierras cántabras, donde posteriormente salieron derrotados (25-24) tras los lanzamientos de 7 metros frente a Bathco Torrelavega.

En su plantilla también VDA ha afrontado una amplia renovación con 9 fichajes y 11 bajas, reforzandose con la llegada desde Valladolid del pivote hispanobrasileño especialista defensivo Pedro Martínez Ayres que sustituyó al también ex del Recoletas Guillermo Fischer, que fichó por el Fraikin Granollers.