El Recoletas Atlético cierra el Torneo de Santander con victoria

El Recoletas Atlético Valladolid concluyó este sábado su participación en el IV Torneo Internacional de Clubes Cantabria Infinita-Trofeo Ciudad de Santander 2025 logrando su primer triunfo, segundo de la pretemporada, por un contundente 24-36 ante el Pallamano Conversano. Una sólida defensa y portería además del eficaz juego en velocidad de sus extremos dieron buena cuenta del campeón de liga italiano.

El equipo de Pisonero mostró una clara mejoría con respecto a los dos compromisos anteriores en el TIC y con la victoria, ha quedado quinto de un evento que ha servido de exigente puesta a punto en esta cuarta semana de preparación, teniendo minutos la práctica totalidad de la plantilla incluidos los jugadores del filial desplazados. Ante el conjunto transalpino, el Recoletas dominó el ritmo de juego y exhibido mayor solidez y una intensa defensa, que le ha permitido anotar bastantes goles fáciles sin acusar tanto el desgaste como en las citas previas, a pesar de jugar su tercer partido en cuatro días.

Tras el descanso el Conversano ya no pudo oponer resistencia, un 0-4 de parcial a la salida de vestuarios daba al cuadro de Pisonero diez tantos de ventaja, 14-24 min.36, y sentenciaba el amistoso. El Recoletas con buenas intervenciones de Juan Bar mantuvo esa ventaja con el paso de los minutos merced también a la intensidad defensiva que aplicó durante los 60 minutos de juego. Cualquier balón recuperado era una opción de ventaja para los de Pisonero que demostraron una alta eficacia cara al gol y cerraron la cita con 12 goles de ventaja y protagonismo del extremo del filial de Primera Nacional, Recoletas Cabero, Fran de Fuentes.