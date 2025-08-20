El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La plantilla del Recoletas Atlético Valladolid posando con la nueva primera equipación. Carlos Espeso

Balonmano

El Recoletas Atlético presenta sus nuevas equipaciones para la temporada 2025-26

Los gladiadores azules estrenan indumentaria inspirada en la fuerza y la estrategia de la antigua Roma

Zaira Varas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:34

El Recoletas Atlético Valladolid ha presentado este martes sus nuevas equipaciones para la temporada 2025-26 en un acto en el que participaron jugadores, cuerpo ... técnico y patrocinadores. El club ha querido destacar la importancia de la imagen como seña de identidad y la conexión con los valores de lucha y competitividad que siempre les han caracterizado.

