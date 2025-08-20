El Recoletas Atlético presenta sus nuevas equipaciones para la temporada 2025-26

El Recoletas Atlético Valladolid ha presentado este martes sus nuevas equipaciones para la temporada 2025-26 en un acto en el que participaron jugadores, cuerpo ... técnico y patrocinadores. El club ha querido destacar la importancia de la imagen como seña de identidad y la conexión con los valores de lucha y competitividad que siempre les han caracterizado.

La presentación ha arrancado con un agradecimiento especial a Recoletas Salud, patrocinador principal, así como a la firma de ropa urbana Azzurro: «responsable de la línea de ropa urbana». «Cada patrocinador que aparece en esta camiseta representa una historia de confianza y compromiso con este equipo y esta ciudad. Gracias por formar parte de ello», concluye.

Una equipación con espíritu gladiador

El club ha recordado que hace dos temporadas se renovó el escudo para reforzar la identidad del equipo. Ahora, con las nuevas camisetas, han querido dar un paso más, inspirándose en los 'retiarii', gladiadores romanos reconocidos por su agilidad y valentía. El diseño de las camisetas incorpora un detalle gráfico que recuerda al galerus, protector de hombro y cuello de los gladiadores. Nada de cascos ni armaduras, solo un guiño visual para reforzar la idea de lucha.

Ampliar Las nuevas equipaciones del Recoletas Atlético Valladolid. Carlos Espeso

La presentación ha comenzado con la primera equipación, en azul, la seña de identidad del club. El encargado de mostrarla ha sido Camilo Peña con el dorsal 28. Después ha llegado el turno de la segunda camiseta, en color rojo, que lució Alejandro Pisonero con el número 11. Tras él, se ha dado paso a «nuestros guardianes», con la camiseta de portero en azul oscuro para el capitán César Pérez (16) y la segunda versión en manos de Juan Bar (87). Para completar la colección de pista, Izan ha enseñado la tercera equipación con el dorsal 14.

El desfile ha continuado con la ropa de entrenamiento. Tao ha aparecido con el número 19 para enseñar el conjunto de trabajo diario, mientras que Izan vuelve a salir con la versión específica para porteros. En la parte previa a los partidos se muestra la camiseta de calentamiento, que lució Jorge Serrano con el dorsal 24. Y para los desplazamientos, Álex Díaz ha presentado la ropa de viaje con el dorsal 23.

La parte más elegante ha llegado de la mano del patrocinador Azzurro, con las prendas de representación. Pablo Herrero, con el 33, ha mostrado la combinación de camisa blanca y pantalón azul. José Toledo ha sorprendido con polo amarillo y vaquero, una propuesta diferente. También el cuerpo técnico ha tenido su momento: el míster, David Pisonero, ha aparecido con polo azul y pantalón vaquero, su segundo, Óscar Ollero, con polo burdeos y vaquero, y el entrenador de porteros, Iñaki Maldonado, con la ropa de entrenamiento del staff.