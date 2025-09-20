El Recoletas Valladolid cosecha una digna derrota ante un Barça muy superior

El Recoletas Atlético Valladolid cosechó la esperada derrota de cada temporada en el Palau Blaugrana ante un Barça superior ya desde la primera parte, saldada ... con un marcador claro de 22-15. En la segunda, pese a un mal arranque en la parcela anotadora, el duelo estuvo relativamente parejo, lo que permitió que el marcador final fuera digno.

FC Barcelona Hallgrimsson; Sola (8), Janc (4), Elderaa (1), Frade (3), N'Guessan (3), Dani Fernández (3, 1p) -siete inicial-, Makuc (1), Carlsbogard (2), Bazán (3), Grau, Djordje Cikusa (2). Barrufet (5, 3p) y Petar Cikusa.. 35 - 25 Recoletas Atlético Valladolid César Pérez; Jorge Serrano (1p), De Toledo (1), Ribeiro, Azize, Oliveira (6), Álex Díaz (2) -siete inicial-, Bar (ps), Cabral (1), Karapalevski, Herrero (1), Pisonero (4), Fodorean (2), Jozinovic (3), Tao Gey (3, 1p) y Miguel Camino (1). Árbitro: Rodríguez Estévez (Colegio valenciano) y García Gil (Colegio aragonés). Descalificaron por tres exclusiones al visitante Gedo (min. 37). Excluyeron dos minutos a los locales Elderaa y Bazán y al visitante Tao Gey.

Parciales: 3-3, 6-4, 11-7, 16-10, 21-13, 22-15 (descanso); 24-15, 27-16, 28-17, 31-20, 31-22 y 35-25..

Incidencias: Palau Blaugrana. 750 espectadores.

El cuadro pucelano afrontó el partido sin complejos y con la esperanza de aprovechar la sensación de menos ogro, por ahora, del Barça en el arranque de la temporada, entre Supercopa Ibérica y Liga de Campeones. El inicio, de hecho, fue de mucha igualdad (5-4, min. 10), con el conjunto blaugrana obligado a tirar mucho del contra-gol, con Sola muy acertado en esa faceta. Oliveira y De Toledo, con tiros desde fuera, mantenían por entonces el pulso para el Atlético Valladolid (8-6, min. 12).

David Pisonero colocó al argentino Bar entre las maderas, buscando más aportación de su portería, como ya lo hacía el gigantón Hallgrimsson en la otra parte de la cancha. Fueron las paradas del islandés la vía para que el Barça empezara a tomar más distancia (11-7, min. 15). El técnico del bloque pucelano tuvo que parar el encuentro.

No sirvió en exceso esa pausa, ya que dos dianas más para el equipo blaugrana, firmadas por Dani Fernández y Janc, estiraron a seis goles la desventaja. Pisonero, entrando bien en seis metros, rompió casi siete minutos sin marcar de su equipo (13-8, min. 17), aunque fue algo puntual dentro del guion del primer acto. Un nuevo tanto de Sola puso el 18-11 en el marcador electrónico y el preparador del Recoletas tuvo que recurrir a su segundo tiempo muerto. Tao Gey y Jozinovic aportaron goles en sus primeros lanzamientos tras entrar a la cancha formando parte de la segunda unidad, pero sin continuidad luego.

Fue Pisonero el jugador que sí mostró ideas más claras en el ataque pucelano, lo que valió para que la diferencia se estabilizara. Incluso Antonio Carlos Ortega tuvo que llamar a capítulo a sus hombres. César Pérez regresó a la portería atinado y con alguna parada, como una a Frade en un tiro de seis metros para dejar en 22-15 el tanteador al entreacto.

Con un juego algo atropellado por ambos bandos se inició el tiempo complementario y, como suele pasar, se despertó antes el Barça. Un parcial 4-0, ante un Recoletas incapaz de anotar en los primeros casi nueve minutos de la segunda parte, decidió el choque, si no lo estaba ya (26-15). El chaval Álex Díaz cortó algo la sangría, ya con los tiempos agotados por parte de David Pisonero.

Pese a que al conjunto vallisoletano le costaba atacar el 6:0 de muchos kilos y centímetros del Barça, poco a poco, entre penaltis o alguna buena acción, como un par del rumano Fodorean, logró ir al intercambio de golpes (30-20, min. 49). Sola seguía su recital por el extremo derecho, en un partido ya con la sensación de freno de mano en los locales y reparto de minutos para todo el mundo. El parcial de la segunda parte, ya con menos de diez minutos por jugar, era de 9-6.

Tao Gey, con más seriedad que otros compañeros, y Jozinovic llegaron a poner la diferencia momentáneamente 'sólo' en los ocho goles, aunque el Barça no dejó de jugar tan pronto y apretó para acabar con un más nítido 35-25 a su favor.