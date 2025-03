El Recoletas regresa al calor de Huerta del Rey ante el Anaitasuna

El Norte Valladolid Jueves, 20 de marzo 2025, 18:16 Comenta Compartir

El Recoletas Atlético Valladolid tratará de conservar su feudo a prueba de derrotas este domingo (12:30 horas) ante el Helvetia Anaitasuna. El cuadro navarro, al que los pucelanos superaron en pista contraria la primera vuelta, llega tras ganar dos choques seguidos en su pabellón. «Un parón nunca sabes como afecta pero a nivel físico ha sido beneficioso, a ver si el contador competitivo está donde lo teníamos», valora el técnico del Recoletas David Pisonero

Después de la ventana de selecciones, el Recoletas regresa a la competición con un bagaje en su feudo de siete victorias y dos empates hasta el momento, y tras más de un año de imbatibilidad en el polideportivo pucelano.

Con la mirada puesta en la parte alta de la clasificación, el cuadro que dirige David Pisonero volverá a contar con el apoyo de su fiel afición, que cada vez puebla en mayor número la grada. Los vallisoletanos son sextos en la clasificación con 24 puntos y llevan 4 triunfos consecutivos.

Tras vencer a Servigroup Hoteles Benidorm en tierras alicantinas (28-30), el equipo castellano quiere emular la victoria con récord de goles de esta temporada ante el Fraikin Granollers 42-35, su anterior partido liguero como local. Ese vendaval anotador y sobre todo la solvencia en defensa y portería se espera que de al cuadro de Pisonero opciones de seguir acumulando puntos como local.

Su rival, el Helvetia Anaitasuna, llegará a Huerta del Rey en dinámica positiva después de conseguir dos triunfos en su pista en los dos últimos compromisos ante Benidorm y Cuenca.

Los navarros cedieron en la primera vuelta ante el Recoletas (22-27) en el primer triunfo a domicilio de los pucelanos en la presente campaña, con una actuación estelar del portero argentino ex del conjunto pamplonica Juan Bar. Actualmente, el conjunto dirigido por Quique Domínguez es décimo segundo con 14 puntos y quiere huir de la zona de peligro. En cinco jornadas de esta segunda vuelta ha logrado la mitad de los puntos que en toda la ronda inicial, por lo que se espera un equipo más rocoso y efectivo.

Sobre los precedentes, la visita de Anaitasuna ha generado más de un problema al Recoletas aunque al balance de cinco victorias y dos derrotas le favorece. Los dos triunfos navarros se unen a su victoria en la segunda eliminatoria de Copa del Rey en Huerta del Rey en 2022 (33-39).

Pisonero tilda el partido de «complicado» para «nuestro estilo de juego», ya que Anaitasuna es una plantilla «sin estrellas de pero de gente muy competitiva y joven con mucha ambición y que tiene clara su forma de jugar». El preparador vallisoletano también explica que «es un equipo sin miedo que no desdeña la oportunidad de correr y los jugadores asumen responsabilidades. Hay jugadores como Albizu, los zurdos Alonso y Zungri y el despertar de Moreno que marcan al equipo. No tienen mucho poderío físico pero son muy valientes, juegan con mucha intensidad y acciones directas en el uno contra uno que a nosotros nos cuesta defender muchas veces. No es un equipo cómodo y ha ganado en casa fácil a Cuenca», destaca.

En cuanto a los internacionales del Recoletas que han estado con las selecciones, Pisonero destaca que «Alejandro y Pablo han tenido muchos minutos con la selección júnior y los tenemos que cuidar. Gedo también ha venido castigado por el Ramadán y porque con Pastor han entrenado dobles sesiones y Nico con la selección juvenil ha venido bastante bien para seguir con la dinámica».

