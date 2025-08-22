El Recoletas debuta con derrota ante el Bietigheim en el torneo de Santander Los de David Pisonero plantaron cara al equipo alemán de Iker Romero, pero pagaron su esfuerzo físico en la segunda parte

El Recoletas Atlético Valladolid cayó derrotado en su estreno en el Torneo Cantabria Infionita, en su tercer choque de preparación contra el SG BBM Bietigheim, equipo que la temporada pasada militaba en la Bundesliga 1 y que demostró la calidad de su ataque, fortaleza física y sobre todo mayor rodaje que los gladiadores azules.

Resultó una buena piedra de toque para los pupilos de David Pisonero en este IV TIC Cantabria Infinita-Trofeo Ciudad de Santander 2025 ante un rival de excelente nivel que quiere retornar a la máxima categoría alemana desde la Bundesliga 2. Los pucelanos compitieron bien durante la mayor parte de la cita ante un rocoso conjunto con una demoledora primera línea, pero pagaron el parcial alemán en el inicio del segundo periodo ante el que no pudieron reaccionar a pesar de que nunca bajaron los brazos.

SG BBM Bietigheim Jan Hrlicka (portero), Nicola Vlahovic (6), Nico Bacani (3), Alen Hadzimuhamedovic (1), Tom Wolf (1), Juan de la Peña (2), Fynn-Luca Nicolaus (2), Fabian Weiderstein (3), Martin Tomovski (portero), Moritz Strosack (-), Alexander Pfeifer (6), Djibril M'Bengue (6), Til Hermann (-), Max Prantner (3). 33 - 29 Recoletas Atlético Juan Bar (portero), Gustavo Oliveira (3), Martin Karapalevski (1), Gedo (-), Fran de Fuentes (-), Tao Gey-Emparan (-), Álex Díaz (4), Jorge Serrano (8 4p), Rares Fodorean (2), Miguel Camino (-), Lucas Ribeiro (5), Izan Nicolás (portero), Pablo Herrero (1), Stepo Jozinovic (4), Guilherme Carvalho (1), Adrián Pons (-). Parciales: 2-2; 6-7; 7-8; 9-9; 12-11; 14-14 -descanso- 17-17; 22-20; 25-20; 28-25; 30-26; 33-29 (final).

Árbitros: Jesús Escudero Santiuste / Jorge Escudero Santiuste. Excluyeron por 2 minutos a Fabian Wiederstein (min.21), Fynn-Luca Nicolaus (min.25), Alexander Pfeifer (min.29) por el Bietigheim y a Lucas Ribeiro (min.4), Gedo (min.10), Adrián Pons (min.19) del Recoletas At. Valladolid

Incidencias: Partido amistoso correspondiente a la J1 del IV Torneo Internacional de Clubes Cantabria Infinita - Trofeo Ayuntamiento de Santander 2025, celebrado en el Palacio de Deportes de Santander ante 1.200 espectadores en las gradas.

La carga física de la dura pretemporada, las ausencias de hombres importantes como Toledo, Alejandro Pisonero o César en portería, además de las constantes rotaciones y algunas pérdidas, y la eficacia del cuadro alemán, fueron un escollo muy complicado de superar pero si una válida prueba para aumentar el acoplamiento de una plantilla, a la que hoy lideró Jorge Serrano con 8 tantos y su conocimiento del rival, que aún debe seguir trabajando y afianzar la progresión mostrada para alcanzar el nivel óptimo con el que es necesario llegar al inicio liguero.

Toma y daca

En la segunda mitad el Recoletas llegó a ponerse de nuevo por delante (minuto 32, 15-16). El ritmo que pusieron los vallisoletanos fue vertiginoso y el marcador siguió unos minutos igualado, pero llegó un parcial de Bietigheim (7-2) que no tuvo respuesta en los de Pisonero. A partir de ahí los de Iker Romero muy intensos atrás, ya no soltaron el mando alcanzando los seis goles de renta. El cuadro castellano trató de reducir su desventaja con defensas abiertas pero el control del partido era del Bietigheim y el cuadro pucelano sólo consiguió reducir algo la ventaja alemana al final.

El equipo de David Pisonero descansa en la jornada de hoy, y mañana se medirá al anfitrión, Blendio Sinfín de Plata, a partir de las 21:00 horas.