El Recoletas debuta ante el Huesca, equipo que le pinchó el globo la pasada Liga

El Recoletas Atlético Valladolid inicia este domingo la Liga ante el Badá Huesca (12:30 horas, con las cámara de Laliga+ y La 8 Valladolid) ... en el Polideportivo Huerta del Rey. El conjunto de David Pisonero arranca la competición regular en su feudo, convertido la pasada campaña en un fortín en el que cimentó una gran temporada.

La idea del cuerpo técnico para el presente proyecto será la misma que le ha llevado hasta ahora a esa zona noble de la Asobal: defensa y portería, para poder conseguir goles fáciles y jugar en transición en ataque, con un sistema defensivo que suele atragatarse a los recién llegados a la disciplina de Pisonero.

En ese sentido, el preparador vallisoletano entiende que el acople de las nuevas piezas va «por el buen camino». «A Jorge –por Serrano– cada vez le cuesta menos y aunque ha estado tiempo fuera rápidamente vuelve a tener en vena este sistema. Guilherme tiene que sufrir una adaptación grande y le va a costar más defensivamente, pero es un jugador inteligente que nos va a dar», analizó Pisonero. «Rares y Stepo vienen de un sistema táctico distinto y es más el equipo el que se tiene que poner a su servicio en los minutos de ataque, pero Rares nos da minutos de calidad en defensa en el centro y más versatilidad y estamos muy contentos con él», añadió para, por último, valorar el papel de Álex Díaz y Tao, «nos dan algo que no teníamos, primera oleada, intensidad, saque de centro vertiginoso y su frescura y calidad».

El Recoletas ha disputado ocho amistosos a lo largo de su preparación, que concluyó el pasado viernes en Íscar ante el REBI BM Cuenca, 25-24, con un balance de cinco victorias y tres derrotas. El inicio de la competición oficial le lleva a medirse al Badá Huesca, equipo que la pasada campaña le pinchó el globo en la capital oscense, cuando le endosó una sonrojante goleada (35-26) cuando el equipo llegaba con la vitola de la victoria histórica ante el FC Barcelona e, incluso, con opciones de luchar por la cuarta plaza liguera.

Los oscenses han sufrido 7 bajas en su plantillas, algunas importantes como las del portero Arguillas o las de director de juego y goleador Miguel Malo, pero a cambio han incorporado poco pero de alto nivel; el extremo vallisoletano Dani Pérez, el portero tunecido Ben Tekaya y el central francés Tchitombi. «Huesca para iniciar no era la bala que queríamos, ya que nos habría gustado un equipo en mayor construcción como nosotros, no de esa contundencia como vamos a tener el domingo. Este es un equipo muy hecho con pocas fluctuaciones y jugadores que llevan muchos años ahí, con un sistema de juego claro y definido y sin errores. En ataque necesitaremos tiempo y rodaje contra una defensa construida y fuerte», vaticinó Pisonero.