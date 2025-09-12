El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
César Pérez detiene un lanzamiento de un jugador oscense la pasada campaña. Alberto Mingueza
Balonmano - Liga ASOBAL

El Recoletas debuta ante el Huesca, equipo que le pinchó el globo la pasada Liga

El conjunto vallisoletano inicia la temporada este domingo (12:30 horas) pendientes de la adaptación de sus seis incorporaciones

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:04

El Recoletas Atlético Valladolid inicia este domingo la Liga ante el Badá Huesca (12:30 horas, con las cámara de Laliga+ y La 8 Valladolid) ... en el Polideportivo Huerta del Rey. El conjunto de David Pisonero arranca la competición regular en su feudo, convertido la pasada campaña en un fortín en el que cimentó una gran temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    «Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho», dicen los detenidos tras saltar al recorrido de La Vuelta
  3. 3

    Investigan la muerte de una joven de 19 años tras precipitarse de un quinto piso
  4. 4

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  5. 5 Rescatan el cuerpo de una mujer de 77 años en el Pisuerga
  6. 6

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón
  7. 7

    Valladolid recupera la normalidad tras una Vuelta que deja dos detenidos, 17 identificados y atascos en horas punta
  8. 8

    Detenido el alcalde de Vox de un pueblo de Segovia por agredir a su mujer
  9. 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  10. 10

    A Ganna le multan por exceso de velocidad en Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Recoletas debuta ante el Huesca, equipo que le pinchó el globo la pasada Liga

El Recoletas debuta ante el Huesca, equipo que le pinchó el globo la pasada Liga