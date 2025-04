La prueba de fuego para la imbatibilidad de Huerta del Rey: llega el Barcelona

Será la prueba de fuego. El más difícil todavía para el Recoletas Atlético Valladolid que acumula más de un año sin perder en el Polideportivo ... Huerta del Rey. El FC Barcelona visita este miércoles (20:30 horas) el pabellón pucelano para medir la altura del muro del equipo de David Pisonero, que no pierde en casa desde el pasado 2 de marzo de 2024, cuando lo hizo por la mínima ante el Bathco Torrelavega (32-33).

El equipo blaugrana son palabras mayores, con ese halo de 'coco' de la Liga Asobal, prácticamente imbatible y que para muestra en su última visita a Valladolid se llevó una cómoda renta de once goles de diferencia (31-42). «Es un partido para especular, para jugar de otra manera», advierte el técnico pucelano, que, pese a «la ilusión de competir» con los blaugrana, no pierde de vista el choque del domingo en Aranda, ante el equipo arandino. «Este partido llega después de jugar tres partidos en apenas diez días, y no nos sobra nada», analiza Pisonero, que no recuperará para el encuentro a Alejandro Pisonero, convaleciente de un esguince de tobillo, y al que «no se forzará» ni ante los catalanes, ni posiblemente ante los burgaleses el domingo.

Tampoco estará disponible Edu Calle, lo que minimiza las opciones para la primera línea del Recoletas en un choque donde el equipo necesitaría de toda la plantilla para competir. «Es uno de esos partidos en los que sabes que si lo pones todo, también tienes un 99% de posibilidades de no sacar nada en limpio», agrega el preparador pucelano, que aún así habla de «ilsuión» y del «ambiente» del pabellón, donde «habrá muchos socios y aficionados que se acerquen a ver al Barcelona, y queremos dar un bonito espectáculo».

Por su parte, el Barça puede sentenciar el título de Liga Plenitude, en un partido que precisamente se ha adelantado por el compromiso de cuartos de final de la EHF Champions League de los blaugrana.

El equipo de Carlos Ortega aterriza en Huerta del Rey después de ganar en Benidorm (23-37) y superar así la derrota previa ante el Granollers, que hizo retrasar la consecución del título de Liga. En caso de conseguirlo, el Barça sumaría la decimoquinta Liga consecutiva y la trigésimo segunda de su historia. Además, el hecho de cerrar la Liga Plenitude tendría un premio extra: poder poner todos los sentidos en la eliminatoria de cuartos de final de la Machineseeker EHF Champions League contra el Pick Szeged, que comienza la próxima semana.

Antes, sin embargo, los azulgrana disputarán el viernes otro duelo de Liga, en el Palau Blaugrana, y contra el Helvetia Anaitasuna, lo que también puede ser importante a la hora de que los visitantes jueguen con rotaciones esta noche.

La lucha por Europa

Al margen del encuentro ante el FC Barcelona, el Recoletas Atlético Valladolid no pierde de vista el que podría ser el premio a una gran temporada. «El club está preparado para disputar Europa si llegase el caso, me refiero a nivel estructural, de presupuesto... Otra cosa es que lo veamos como algo normal. Ahora tenemos que competir con equipos que sos mejores que nosotros», analiza Pisonero, que explica que el club «va a paso a paso, pero muy firme», pero al que «aún le queda» para luchar de forma asidua por este tipo de objetivos.

Quinto en la clasificación, a un punto del Bathco Torrelavega y a dos del Bidasoa –ambos tienen que visitar Huerta del Rey aún–, lo que está claro es que la lucha por jugar competición continental no es una utopía. «Es un plus», agrega el entrenador del Recoletas que entiende que la competición entra en una fase decisiva «ante rivales directos», y que de ahí que el encuentro de esta noche pueda afrontarse de manera «más especulativa» y con vistas al futuro más inmediato.