El BM Nava medirá la imbatibilidad del Recoletas en Huerta del Rey

Quizá sea uno de los partidos más exigentes a los que se haya enfrentado el Atlético Recoletas Valladolid esta temporada en el Polideportivo Huerta del Rey. «Será duro», admite el técnico, un David Pisonero, que conoce las dificultades de medirse al Viveros Herol Balonmano Nava.

Vallisoletanos y segovianos disputan este sábado (20:30 horas, LaLiga+) el tercer derbi de la temporada en Huerta, y va a ser «complicadísimo», incide el preparador del Recoletas. Sin embargo, en el vestuario pucelano se confía mucho en el factor cancha, que esta temporada permanece inmaculado para los locales.

Ya lo exhibieron ante el Abanca Ademar León, uno de los gallitos de la Liga Asobal, y que no tuvo apenas opciones en Valladolid; al igual que el BM Aranda, que se marchó goleado en otro derbi de fiesta en la grada para la parroquia azulona.

Sin embargo, y por el precedente de la ida, en el que el conjunto segoviano fue superior al Recoletas (38-33), y por el histórico de igualdad entre ambos equipos, se intuye que el choque de este sábado elevará el nivel de exigencia de los de Pisonero.

El equipo local buscará la primera victoria de 2025, tras caer en la reanudación de la competición la pasada semana en tierras gallegas ante el Frigríficos Cangas del Morrazo (30-26), una situación idéntica a la del Herol Nava, que inició la segunda vuelta de la competición con derrota ante el Helvetia Anaitasuna (27-28).

De ahí, que para evitar más problemas, o considerar el reinicio malo de Liga, ambos equipos se tomen el derbi como una buena piedra de toque para recuperar las sensaciones que les han llevado a estar en la parte alta de la tabla, séptimo y octavo, respectivamente, y empatados a 16 puntos.

Cinco triunfos y dos empates en Huerta

El equipo de Pisonero se mantiene invicto en su feudo, donde ha sumado cinco triunfos y dos empates como local.

Los precedentes en la máxima categoría entre ambos conjuntos también reflejan la igualdad y emoción que se espera en Huerta del Rey este sábado. En los cuatro partidos anteriores, los pucelanos han ganado en dos ocasiones a Nava en Huerta de Rey, han empatado en una ocasión y en otra la victoria se ha ido a parar a tierras segovianas. El choque más reciente en la campaña pasada se decantó del lado local por 32-29.

Ambos técnicos consideran que el apartado defensivo y la portería serán claves, dada la presumible igualdad. Con Juan Bar en pista del Frigoríficos del Morrazo, el Recoletas tuvo muchas ayuda bajo palos (15 paradas) a pesar de la derrota, con lo que el regreso de Yeray Lamariano a Huerta del Rey, formando pareja con Luis de Vega, cobrará mucha relevancia ya que la portería se prevé será un factor muy importante en el devenir de la cita del sábado.

En este sentido y además de Yeray, Huerta del Rey recibirá a otros ex del cuadro pucelano como el extremo Dani Pérez, máximo goleador navero (62), o el central Borja Méndez, que juegan un rol muy importante en un plantilla con mucha experiencia y veteranía (Tioumentsev, Luisfe Jiménez) e internacionalidades como las de los hermanos Guardiola con España, Bonnano, Robledo y Carró con Argentina o Ahumada con Chile.

El entrenador David Pisonero ha comentado en la previa que el encuentro ante Nava es crucial, «es un partido importantísimo porque es en Huerta, es un buen derbi y porque tenemos objetivos claros. Primero seguir ganando en casa como en la primera vuelta y lo segundo y más importante tener el nivel de competición de la segunda parte en Cangas a nivel de intensidad, volver a correr, defender y recuperar las sensaciones porque los puntos los queremos aquí», indicó el preparador pucelano.

Pisonero sigue teniendo claro que el comienzo de esta segunda vuelta es clave y que los partidos ante Nava y Guadalajara van a ser «complicadísimos». Para ganarlos deben dar su «mejor versión» para no verse en la jornada 19 de liga «sin puntos» en esta segunda vuelta. «Volver a la competición en Cangas es difícil, es el campo donde más presión hay, defensivamente ellos fueron duros y nosotros no. En la primera parte las pérdidas nos mataron y las cosas que preparamos funcionaron en la segunda pero no fue suficiente», añadió el técnico del Recoletas.

Pisonero confirmó que el extremo Manu García sigue estando renqueante de su dolor en el pubis y que el regreso de César Pérez en Cangas fue aún «testimonial, pero necesitamos la presión en portería para ser más regulares. Él tiene que aportar la estabilidad que nos dio Gerard en la primera vuelta y estamos seguros que lo va a dar», dijo.

El mercado de fichajes

Y por último en cuanto a las noticias de mercado, el entrenador del Recoletas explicó cómo puede afectar al equipo. «La implicación es máxima y no ha variado y hay que apelar a la profesionalidad de cada uno. En equipos como nosotros donde tienes fluctuación alta puede incidir, pero en un mercado tan reducido como el nuestro tienes que moverte pronto porque no somos el guapo de la discoteca«, agregó.

«El jugador decide hacerlo pronto y nosotros también y en los nombres que ponemos en la mesa Diego y yo solemos coincidir, aunque haya jugadores que no queremos que se fueran. Yo estoy muy implicado aquí y el complemento internacional que me da un aprendizaje distinto ya lo tengo (con la selección de Israel), así que estoy encantado de seguir en este proyecto», concretó Pisonero, que no habló de la marcha de los hermanos Martínez, que ya han confirmado que no seguirán la próxima temporada en Valladolid