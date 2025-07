Juan Ignacio Hernández asume la presidencia del Aula Valladolid: «No podía fallarles»

Zaira Varas Valladolid Miércoles, 16 de julio 2025, 12:58 Comenta Compartir

El Balonmano Aula Valladolid abre una nueva etapa bajo la presidencia de Juan Ignacio Hernández, que ha oficializado su llegada en las oficinas de ... Caja Rural Zamora. El abogado vallisoletano conoce bien la casa. Lleva siete años vinculado al club y no escondió que la decisión de asumir la presidencia fue más emocional que estratégica: «Hace más de un mes, cuando me dan la posibilidad de ser presidente, dije que no. La amistad es lo que me ha obligado a aceptar el reto, no podía defraudarles».

La nueva junta directiva estará al frente del club hasta 2028, siempre que no surjan nuevas incidencias. Junto a Hernández estarán José Luis Álvarez Abad como vicepresidente, Miguel Ángel Abril como tesorero, Tomás Hernández Castelló como secretario, y los vocales David de la Fuente Porras y José Luis Sanz Martín. También se incorporan como asesores figuras como Félix López Zancajo, Óscar Ruipérez (contable y asesor financiero), Mario Villa, M.ª Serotina Gabella Gómez (exjugadora del CDU), Mariapi Calamita Martín (exjugadora), Mamer Gómez y Eduardo Pérez. Proyecto de reconstrucción La nueva directiva hereda un club tocado por el reciente escándalo económico. Estas elecciones responden a una situación de urgencia tras unas semanas de tensión interna. «Han sido días tormentosos. Queremos devolver al Aula la tranquilidad que merece y volver a ese momento no tan lejano en el que el crecimiento era evidente», señaló Hernández. Uno de los compromisos más claros del nuevo presidente es reforzar la base: «Hemos perdido mucho en la cantera y eso no puede seguir así. El crecimiento vendrá si cuidamos el trabajo desde abajo». En cuanto a los aspectos deportivos, se confirmó que el entrenador del primer equipo continuará, aunque habrá cambios en la dirección deportiva: «No es una cuestión cerrada aún, pero será así casi con total seguridad». Noticias relacionadas Ana Pastor dejó la presidencia del BM Aula por un asunto «de extrema gravedad» El BM Aula volverá a convocar elecciones para zanjar su crisis institucional Dimite por sorpresa la presidenta del Aula tras una asamblea «inverosímil» Durante la presentación, los patrocinadores también quisieron tomar la palabra. Narciso Prieto, responsable de comunicación de Caja Rural Zamora, reafirmó el compromiso de la entidad con el club: «El deporte femenino necesita un esfuerzo adicional». Mario Villa Ramón, CEO de Cabidel, destacó el valor del proyecto por encima de los resultados: «Lo que buscamos es proyecto y estabilidad. Estamos convencidos de que el Aula sigue siéndolo». Transparencia y auditoría Juan Ignacio Hernández quiso abordar con claridad la situación económica del club: «No he visto toda la documentación, pero sí una parte. Se han respetado escrupulosamente los contratos y todo está contabilizado. El club proporciona servicios a las jugadoras que tienen que pagar. Todo está en regla». Aunque ha afirmado que en esta nueva etapa «se va a mejorar la transparencia». Aun así, la nueva junta llevará a cabo una auditoría: «No porque desconfiemos, sino porque necesitamos saber con precisión en qué situación estamos. No tengo dudas de que el club esté bien, pero sí de que haya ese superávit que se ha dicho». Además, sobre los nombres propios que se han dado en la prensa por las irregularidades económicas del club, ha asegurado que algunos de ellos «están al límite de ir a los tribunales».

