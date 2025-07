El BM Aula volverá a convocar elecciones para zanjar su crisis institucional

No han dejado de bajar revueltas las aguas en el BM Aula desde que Cayetano Cifuentes anunciara su marcha hace poco más de un año. ... El expresidente abrió en su despedida la caja de los truenos y desde entonces, no ha habido una sola semana de tranquilidad a orillas de Huerta del Rey. El relevo de Ana Belén Pastor, lejos de aportar coherencia y mesura en el día a día del que se supone un club familiar, ha empeorado las cosas hasta el punto de que, al cumplirse un año de su mandato, la entidad se encuentra a la deriva, sin órganos de gestión y pendiente de un nuevo proceso electoral.

Pastor dimitió el pasado lunes, y dos de los tres directivos que conforman su equipo de trabajo, mantienen a estas horas su firme decisión de no continuar. Precisamente ambos, Miguel Ángel Peñas y Tomás Hernández, han comparecido en la mañana de este jueves en la sala de prensa del pabellón Huerta del Rey para explicar lo kafkiano de la situación. Ninguno de los dos sabe en este punto los motivos que han llevado a Ana Belén Pastor a abandonar su responsabilidad en la presidencia.

«Desconocemos sus motivos», aseguran al unísono, apuntando que al menos tienen ya su renuncia por escrito para poder activar las cuentas bancarias del club para hacer frente a pagos ineludibles.

«Durante la temporada hemos estado semanas sin saber de ella, cuando necesitábamos la tarjeta para pagar los viajes a Europa. Se ha ido deteriorando todo poco a poco, enquistando, y llegó punto en que la dijimos que así no se podía trabajar», se lamenta Peñas, cansado de asumir parcelas que no le competen por la falta de recursos humanos en la directiva, compuesta solo por tres personas. El extécnico del primer equipo, reconvertido ahora en director deportivo y con cargo de tesorero en la junta, se confiesa extenuado por la falta de descanso,... y de comunicación. «Hablé hace tiempo con ella y la dije que estaba cansado. No me cogía el teléfono y me dijo posteriormente que esperara a la asamblea. Llegué a pedir en 5, 6, 7 y hasta 10 veces una reunión y no se me dio la opción. La situación era complicadísima, desde enero hasta mayo había descansado un solo día de balonmano y la dije que esto no podía ser así», apunta Peñas, asegurando que se le comunicó en varias ocasiones que era «necesario ampliar la junta directiva».

En el mismo caso se encuentra Tomás Hernández, quien asegura haber presentado su dimisión hace algo más de dos meses. ¿Motivos? «Cuando entré en este club lo hice para apoyar a la directiva con dos premisas: que las puertas tenían que estar abiertas y que las cosas se tenían que decidir consensuadamente entre los tres directivos», comenta. «Este mandato ha sido presidencialista», añade.

Con este escenario, sin presidencia ni directivos que aborden asuntos del día a día, el club se encamina hacia un nuevo proceso electoral que se abrirá en breve, en cuanto la Junta de Castilla y León dé el ok. «Siguiendo estatutos, se ha formado una junta gestora con los directivos que quedan (Peñas y el propio Tomás Hernández), y para poder convocar elecciones lo antes posible se han añadido otros dos directivos, que son José Luis Álvarez y Miguel Ángel Abril, para poder avanzar y normalizar la situación del club lo antes posible», explica Tomás Hernández, que sí confirma que la situación económica del club es «mejor que el año pasado, con superávit».

Ambos transmiten que todo lo que depende del club sigue su curso con normalidad, con algún fleco suelto solo en la configuración de la primera plantilla. «Hace falta una cabeza visible y gente que se dedique a gestionar el club. No tenemos junta directiva, que es lo único que está fuera de la normalidad. Ahora queremos que este tránsito sea lo más corto posible y que sea para bien», apunta Peñas, que se reafirma en su decisión de dar un paso a un lado salvo que cambie la situación.

«Yo lo decido con todas las consecuencias y si cambia esto y quieren contar conmigo, escucharé porque yo soy del Aula y ayudaré en todo lo que pueda. Voy a apoyar porque entiendo que lo importante no somos nosotros», ha comentado en sala de prensa.

El caso de Tomás Hernández es el mismo. «Me han llegado muchos mensajes porque piensan que me voy a presentar, he sido siempre leal con el club y conmigo mismo, y lo cierto es que si no me presenté el año pasado, tampoco lo voy a hacer este año. Si el día de mañana sale una candidatura y me ofrecen un puesto acorde a mis capacidades, ayudaré como he hecho hasta ahora», añade.

Tanto Tomás Hernández como Peñas señalan que desconocen irregularidades en el apartado económico. «No lo entiendo porque se ha ido trabajando igual que en los últimos años. Es más, si se hubiera encontrado alguna irregularidad se hubiera denunciado», apuntan.

La pelota ahora está en el tejado de alguno de los socios, veinte, que integran la fundación del club, y de la posibilidad de que surja una candidatura sólida, estable... y fiable..