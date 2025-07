Ana Pastor dejó la presidencia del BM Aula por un asunto «de extrema gravedad»

Continúa abierto el expediente X en las oficinas del BM Aula, que en poco menos de una semana se ha quedado de un plumazo sin ... las tres patas que han sujetado el club en el último curso. Dimitió su presidenta en la asamblea celebrada el pasado lunes, y 72 horas después comunicaron su marcha Miguel Ángel Peñas (tesorero y director deportivo) y Tomás Hernández (secretario). Estos dos últimos ya explicaron los motivos de su dimisión, y para cerrar el círculo faltaba conocer el por qué del adiós de Ana Belén Pastor, apenas un año después de tomar las riendas tras ganar las elecciones.

La ya expresidenta del Aula, sin entrar a profundizar en su decisión ni ir más allá en los problemas que sobrevuelan al club de puertas adentro, ha explicado a este diario sus motivos de manera sucinta.

«Los motivos de mi marcha los expliqué en la asamblea que se debía haber celebrado, y que finalmente no se pudo celebrar por la ausencia del secretario», apunta inicialmente Ana Pastor, a quien le cuesta entrar en detalles por tratarse, asegura, de un «asunto de extrema gravedad» que se ha puesto en manos de los servicios jurídicos.

La expresidenta lamenta que en su momento no hubiera una transición con la anterior directiva para conocer todos los detalles, especialmente económicos, que conciernen al club. «Nadie me contó lo que había», apunta, «hay una serie de datos que no encuentro, no digo que no estén, pero que en su momento pedí y no se me han facilitado. Llevo tiempo intentándolo porque no me cuadran, y se me dice que ellos no pueden facilitarme esa documentación porque ya no están dentro del club», asegura. Un escenario que ha pasado de largo durante todo el año hasta que, aproximadamente hace dos meses, se han detectado unas supuestas irregularidades.

En ese mismo instante se opta por acudir a los servicios jurídicos, y ese proceso deriva en su dimisión el pasado lunes. «No he venido a estar en juzgados, así que me voy, me retiro y ojalá lo que se ha pedido se aporte por el bien del club, no por mi sino por todos los socios de número que quieren saber como están las cosas», añade, aludiendo a la vuelta de dos de las personas que integraban la otra candidatura presentada en 2024, José Luis Álvarez y Miguel Ángel Abril.

«Si yo me tengo que ir para que den esa información, pues ya está», señala, dejando claro que no va a volver al club salvo a depositar su voto en las elecciones próximas a convocar. «Yo tenía un proyecto bonito y no me han dejado», zanja la conversación, agradeciendo el trato recibido por las instituciones y sin querer entrar en disputas con sus dos directivos, Miguel Ángel Peñas y Tomás Hernández. «No voy a entrar en guerras porque no merece la pena. Ellos tienen su opinión, yo la mia, y no voy a entrar en el 'y tú más'». Con ellos sí está de acuerdo en que las cuentas de la última temporada están claras. Tomó las riendas con -86.000 euros en caja y lo deja con +36.000, afirma.