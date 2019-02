Balonmano Empate justo que sabe a poco O'Mullony supera a la defensa del Granollers y se dispone a anotar uno de sus 14 goles. / A. Mingueza El Aula, que dominó la primera mitad, se vio obligado a remontar cinco goles de desventaja MIGUEL ÁNGEL PINDADO Valladolid Sábado, 16 febrero 2019, 12:06

Valladolid. Emoción, buen balonmano, remontada, final de infarto, un prodigioso derroche de fuerzas, desgaste físico y un empate que hizo justicia a los méritos de los dos equipos. Aula Alimentos de Valladolid y KH-7 Granollers dejaron patente sobre la pista de Huerta del Rey que el balonmano femenino ha subido muchos enteros y ofrece un gran espectáculo deportivo, del que además Huerta del Rey va a ser espectador de excepción en esta segunda vuelta recibiendo a todos los gallitos de la Liga Iberdrola. Y eso que el conjunto vallisoletano acusó las bajas de Cristina, Cecilia y Elena Talavera, por lo que tuvo que echar mano de una soberbia Ángela Nieto para defender en el centro junto a Eli Cesáreo y mientras duró el fuelle mantuvieron a raya a un Granollers muy bien trabajado, con un juego táctico elaborado y con la calidad de la brasileña Guarieiro o de la lateral Vizuete para finalizar las acciones (22 goles entre ambas). En el lado vallisoletano, el tremendo potencial de O'Mullony (14 tantos) sirvió para remontar en la segunda mitad, junto con los goles de Eli Cesáreo (6) y Bea, mientras Elena Cuadrado, muy vigilada, no entró tanto en juego como necesitaba el Aula para haberse llevado los dos puntos.

32 Aula Alimentos de Valladolid (16+16) Lulu (8 paradas), Melina, Eli Cesáreo (6, 2 de penalti), Bea Puertas (4), O'Mullony (14, 1 de penalti), María Glez NIño (2), Elena Cuadrado (3), –siete inicial–, Carmen (1 parada), Ángela (2), Bolling, Teresa (1) y ANa VIloria. 32 KH-7 Granollers (14+18), De la torres (3 paradas), Vizuete (11, 2 de penalti), Gassama (2), Sarandeva (1), Guarieiro (11), Ona Vegué (2), Aina –siete inicial–, Wiggins (4 paradas), Torras , Prelchi (3), Capdevila (2). Parciales cada cinco minutos: 4-3, 7-6, 9-9, 11-12, 13-12, 16-14, 18-18, 21-22, 22-26, 26-28, 28-30 y 32-32 Árbitros: José Macías y Ernesto Ruiz. Excluyeron a Eli Cesáreo (min. 19), y a Torras (min. 22), Prelchi (min. 35) y Gassama (min. 48). Incidencias: Partido disputado en Huerta del Rey ante alrededor de un millar de espectadores y con las cámaras de Teledeporte en directo.

Y es que el conjunto vallisoletano planteó el partido siguiendo su guión habitual de un fortísimo ritmo que le permitiese llegar a la fase final del encuentro con más aire que su rival, pero la ausencia de relevos debido a las lesiones les pasó factura en el ecuador de la segunda mitad y se vio obligado a una remontada espectacular con la inestimable colaboración de los más de un millar de aficionados que llevaron a su equipo en volandas. Incluso tuvo el Aula en sus manos la victoria con la última posesión y veinte segundos por jugar, pero el Granollers planteó una mixta sobre O'Mullony y las de Peñas se quedaron sin opción de lanzamiento.

Ya desde los primeros compases del choque se pudo comprobar que el partido iba a quedar en manos de la brasileña Guarieiro y de O'Mullony. Ambas demostraron ser una auténtica pesadilla para sus respectivas defensoras, si bien el conjunto vallesano contaba en el otro lateral con una Vizuete que aprovechaba las fijaciones de su compañera para penetrar como un cuchillo en la zaga pucelana. Con todo, el Aula se mostraba más cómodo tanto en ataque como en defensa y llevó el mando en el marcador durante toda la primera parte, a pesar de que Lulu no estuvo especialmente inspirada en estos primeros treinta minutos.

Pudo el Aula haber dado un golpe de efecto en los últimos minutos del primer tiempo, cuando el ritmo vertiginoso del partido evidenciaba que a las de Granollers les costaba mucho correr hacia atrás. Varios robos y los correspondientes contragolpes aumentaron la ventaja a un 15-12 que pudo ser aún mucho mayor, pero el Aula, con el Granollers noqueado, cometió errores en la finalización –las malditas vaselinas– se precipitó en los pases, y no supo sacar provecho de estas situaciones por lo que se marchó al descanso con un 16-14 que supo a poco.

Crisis, remontada y empate

En la reanudación Guarieiro sacó a relucir su potencia física con tres goles consecutivos que devolvieron la igualdad al marcador. Ahora, el Granollers defendía más arriba en los laterales, intentando restar potencial a O'Mullony y Cuadrado, y el atasco en ataque provocó el tiempo muerto de Peñas (21-23, min. 41). Era un momento delicado. El técnico vallisoletano se vio obligado a dar descanso a unas exhaustas Ángela y posteriormente Eli, debilitando el centro de la defensa ante las bajas y la ausencia de especialistas defensivo. El Granollers no dejó pasar la ocasión para tomar hasta cinco goles de ventaja (22-27, min. 46). El partido parecía escapársele al Aula, pero ahí apareció el genio de O'Mullony, acompañado de Lulu en la portería, el regreso de Ángela y Eli al centro de la zaga y la exclusión de la pivote Gassama. Minuto a minuto, el Aula redujo la diferencia hasta empatar el partido en un contragolpe de Elena Cuadrado (31-31, min. 58). Todo se iba a decidir en dos minutos. Guarieiro anotó para el Granollers, pero Ángela, en un alarde físico volvió a empatar. En la última posesión, el Aula perdió la opción del disparo y se tuvo que conformar con un empate que trastoca levemente sus aspiraciones en la clasificación.

Peñas: «Ha sido un partido de un desgaste muy grande»

Miguel Ángel Peñas, técnico del Aula Alimentos de Valladolid, se mostró satisfecho de la lucha y la entrega de sus jugadoras. «Como preveíamos el partido se iba dilucidar en los últimos instantes y así ha sido. Hemos hecho un partido de desgaste muy grande. Hemos tenidos problemas importantes en la zona del centro y sobre todo en la mitad de la segunda parte, donde se han ido en el marcador. Pero ya Eli (Cesáreo) no podía más y a Ángela (Nieto) también tuve que quitarla. Nos quedamos con Bea (Puertas) y Elena (Cuadrado) en esa zona central hasta que recuperaron las dos y hemos sido capaces de por lo menos de remontar. Hemos tenido la opción de ganar, pero no hemos sido capaces», señaló.

El preparador del Aula dijo «sentirse encantado» con la lucha y la garra de sus pupilas. «El hándicap de no tener ninguna central más nos ha fastidiado mucho. En esa zona, Julia (Guarieiro) nos ha hecho mucho daño, sobre todo cuando no teníamos a Eli y Ángel en condiciones. Se nos han marchado en el marcador y ha sido una lástima. Si no se hubiesen ido seguramente, si hubiéramos aguantado sin que se nos fueran, los últimos minutos habrían sido nuestros. No podíamos hacer otra cosa», subrayó.

«Estoy satisfecho con el grupo y el esfuerzo que han hecho. Creo que es un punto que puede ser importante para que no se nos vayan en la clasificación. Tenemos que seguir recibiendo equipos importantes y ellas van a visitar a conjuntos que recibimos en casa», dijo.