Carmen Sanz renueva en la portería del Caja Rural Aula

El Norte Valladolid Viernes, 7 de marzo 2025, 18:09 Comenta Compartir

Carmen Sanz va a seguir defendiendo la portería del Caja Rural Aula Valladolid en la temporada 2025/2026. La portera ha extendido un año más su contrato con el club blanquiazul y se perfila como una de las piedras angulares de la próxima campaña.

«En mi decisión de renovar ha tenido mucho que ver el cariño que le tengo a este club, a la que es mi casa. Creo que estamos bien esta temporada, aunque es cierto que hemos pasado algunos momentos duros, pero que a la vez han sido gratificantes y me han aportado mucha madurez como persona y como jugadora. Y es que creo en el proyecto del año que viene y quiero darlo todo aquí, junto a mi afición. Jugar en Huerta del Rey y hacer disfrutar a la gente que viene a vernos es algo muy bonito y que me gustaría seguir viviendo», ha explicado la portera del equipo blanquiazul, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer un repaso a la presente campaña.

«Todavía queda mucha temporada, nos quedan partidos muy importantes que jugar, confiamos en sacar resultados positivos y que todos terminemos con un buen sabor de boca».

Carmen Sanz se suma así a Amaia González de Garibay y a Savina Bergara en el proyecto 2025/2026 del Caja Rural Aula Valladolid.

Temas

Aula Cultural