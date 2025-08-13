El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El incendio de Molezuelas obliga a desalojar a más de 400 nuevos vecinos en la comarca leonesa de La Valduerna
Inoa Lucio, jugadora del BM Aula, durante un partido. BM Aula
Balonmano

El Caja Rural Aula Valladolid sigue creciendo

El conjunto vallisoletano cae en un doble duelo ante el Benfica pero muestra su progreso de cara a la temporada

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:21

El Caja Rural Aula Valladolid se marcha más que contento de Lisboa, donde se ha enfrentado en un doble duelo al Benfica, un equipo con una enorme capacidad física y técnica. En el partido, las blanquiazules han peleado hasta los últimos minutos sin casi tiempo de recuperación para acabar perdiendo por cuatro goles (35-31).

La mejor noticia es que el equipo ha sabido competir en los momentos complicados, cuando los fallos en el lanzamiento han lastrado el buen juego de las blanquiazules. Precisamente, esos errores y los aciertos en la portería portuguesa, impidieron que el Caja Rural Aula Valladolid pudiera haber sumado una victoria al buen juego exhibido en el pabellón da Luz.

La mejor noticia para Salva Puig es que las rotaciones están funcionando, lo que permite un mayor reparto de los minutos y llegar con las piernas más frescas a los últimos momentos del encuentro. Al descanso, las portuguesas lideraban por 20-15.

La vuelta de los vestuarios permitió que el entrenador catalán insistiera en mezclar el 6:0 con el 5:1 para intentar crear dudas en el rival.

Si en el primer partido ante el Benfica el peso goleador recayó en la primera línea, en el segundo encuentro los seis metros también han sabido coger protagonismo. Tanto Kadi Jallow (3) como Savina Bergara (4) acompañaron a la perfección a las lanzadoras. También asumieron su papel las extremos, con Inoa Lucio (3) y Amaia G. de Garibay (5) como puntales del juego coral.

El partido ha vuelto a dejar buenas sensaciones entre las blanquiazules, que siguen creciendo física y tácticamente, y que ya tienen la cabeza puesta en el próximo amistoso, que será este domingo desde las 20:00 ante La Rioja.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  2. 2

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»
  3. 3

    Las Descalzas Reales se despiden de su convento: «Llevo 67 años viviendo aquí»
  4. 4

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid
  5. 5 Abel Ramos, alma del motoclub de La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  6. 6

    Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos
  7. 7 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción
  8. 8

    «¿Tiene que morir alguien para que se ponga solución a esto?»
  9. 9 Los mapas del fuego en Castilla y León: 55 incendios y 20.000 hectáreas quemadas en lo que va de año
  10. 10 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Caja Rural Aula Valladolid sigue creciendo

El Caja Rural Aula Valladolid sigue creciendo