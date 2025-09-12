El Caja Rural Aula apela a su buenas prestaciones lejos de Huerta para competir en Málaga

El Caja Rural Aula Valladolid disputará este sábado su tercera jornada ante el Costa del Sol Málaga (19:00 horas). El equipo de Salva Puig ... visita la cancha malacitana para medirse a uno de los 'cocos' de la Liga Guerreras Iberdrola, pero al que ya le plantó cara durante la pretemporada.

«Nos viene bien ese partido para saber que estuvimos ahí durante 50 o 51 minutos», valoró el técnico, que espera que sus jugadoras estén más acertadas ante el equipo andaluz que hace siete días en la derrota en Huerta del Rey ante el Beti Onak (20-33). «Si fallamos 29 lanzamientos...», lamentó el preparador catalán, que apeló al trabajo realizado durante la semana para «competir y plantar cara a Málaga». «Vamos a por los dos puntos», incidió Puig, que quiso hacer borrón y cuenta nueva con respecto a lo vivido ante el equipo navarro, y prefirió recuperar las sensaciones del debut en Lanzarote, donde se ganó (22-27).

«No es por la victoria. Quizá también en casa al ser un equipo muy joven, acusamos la presión de querer agradar a nuestro público», admitó el entrenador que quizo incidir en el nivel del rival de hoy

«Vamos a jugar ante un equipo enorme, con muchas jugadoras de una enorme calidad, ahí tenemos a Merche Castellanos o a Martu Romero, y con un 6:0 muy bueno. Para sacar algo positivos tenemos que estar muy bien, corregir errores que hemos tenido y encontrar nuestro ritmo», analizó Salva Puig.

«Hemos trabajado mucho esta semana para corregir las cosas que hicimos mal la semana pasada y poder dar una mejor versión en Málaga. En la Liga Iberdrola hay cosas que no podemos permitirnos y entre ellas están no dar el nivel defensivo y fallar todos los lanzamientos que erramos ante Beti-Onak la pasada semana», concluyó.