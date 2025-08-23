El Caja Rural Aula aguanta al Bera Bera hasta el último cuarto de hora de partido

El Norte Valladolid Sábado, 23 de agosto 2025, 00:30 Comenta Compartir

El Caja Rural Aula Valladolid no pudo con el Super Amara Bera Bera en la semifinal de la SummerBAG (32-23). Pero la derrota en este amistoso dejó también notas positivas para las blanquiazules: la defensa pudo minimizar el ataque rival durante muchos minutos, la portería funcionó a pleno rendimiento, con enormes actuaciones tanto de Marisol Carratú como de Carmen Sanz, y se vio un ataque con capacidad de reacción tras un comienzo difícil. En el lado negativo estuvieron las pérdidas, que volvieron a lastrar los buenos momentos blanquiazules.

Bera Bera Lucía Prades (portera, 9 p), Elba Álvarez (5), Laura Hernández (3), Kruijswijk (1), Maitane (2), Ester Somoza (2), Lyndie -siete inicial- Wiggins (portera, 6 p), Eszter (2), Karsten (5), Amores (-), Erauskin (6), Micaela Rodrigues (2), Gavilán (2), Carmen Arroyo (2) y Eider. 32 - 23 Caja Rural Aula Marisol Carratú (portera, 10 paradas), Sandra Monteagudo (1), Naroa Baquedano (5), Lovera (2), Amaia G. de Garibay (-), Inoa Lucio (3) y Jallow (3) -siete inicial- Mónica Gutiérrez-París (1), Carmen (portera, 7 paradas), Angie Zürni (2), Jimena (1), Savina Bergara (2), Gorbatsyova (1) y María Guerra (2). Árbitro: García y Castellanos.

Parciales: 2-2, 3-3, 6-3, 11-8, 14-10, 16-11, 17-14, 20-16, 23-19, 26-20, 29-21 y 32-23.

Volvió a probar Salva Puig con un ataque con una enorme movilidad ante el potente 6:0 del Super Amara Bera Bera. Mucho sistema ante una defensa fuerte, que apenas deja huecos ni resquicios en los seis metros. Y les sirvió hasta el ecuador de la primera mitad, cuando el Super Amara Bera Bera abrió una brecha de tres goles (6-3). El Caja Rural Aula Valladolid conseguía detener al equipo vasco, pero no lograba encontrar el camino en ataque.

Salva Puig decidió seguir con sus habituales rotaciones, con minutos para muchas jugadoras, que acumulan aún mucha carga de estas semanas de pretemporada. La ventaja del Super Amara Bera Bera aumentó en el momento en el que pudieron aprovechar su letal primera oleada. Así se llegó al descanso con un marcador de 16-11. El ataque blanquiazul reaccionó tras el descanso con una Naroa Baquedano enorme tras el paso por los vestuarios.

La defensa de Bera Bera puso una especial vigilancia sobre Sandra Monteagudo, la jugadora llamada a ser el cerebro del Caja Rural Aula Valladolid esta temporada. Y de nuevo fueron las pérdidas las que impidieron que las de Salva Puig se acercaran más en el marcador después de haberse puesto solo a tres goles (17-14, min. 35). Las vallisoletanas ya no llegaban adecuadamente en las transiciones defensivas y la diferencia aumentó en los últimos seis minutos

Tras esta derrota, las vallisoletanas jugarán hoy por el tercer y cuarto puesto desde las 18:00 ante el perdedor del partido entre el Atlético Guardés y el Costa del Sol Málaga.

