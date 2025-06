El Barça desarbola y echa a empujones de la Copa al Recoletas

Unai Eguiguren-ADG Irún Viernes, 6 de junio 2025, 20:50 Comenta Compartir

No se repitió la gesta. El Recoletas Atlético Valladolid no pudo volver a ganar al todopoderoso Barça, esta vez en el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey, y se despidió así tanto de la competición copera como de la temporada. En un partido que se rompió en el inicio de la segunda mitad, el equipo pucelano no pudo plantarle cara al campeón de liga pese a los cinco tantos de Álvaro Martínez y a la buena actuación de César Pérez y Bar entre las maderas.

Saltó la escuadra vallisoletana a Artaleku con un objetivo claro: repetir la victoria ante el conjunto azulgrana que había conseguido hace un mes y medio, y que obtener el pase a las semifinales del torneo del KO. Y, aunque el encuentro empezó igualado, rápidamente el equipo barcelonista impuso su juego.

FC Barcelona Nielsen, Janc (3), Mem (4), Makuc (1), Frade (2), N'Guessan (6) y Ariño (1) -siete inicial-, Gerard (1) (ps), Richardson (7, 3p), Carlsbogard (2), Bazán (3), Aleix Gómez (5, 1p), Javi Rodríguez (1), Wanne (1), Petar Cikusa y Petrus. 37 - 23 Recoletas Atlético César Pérez (1), D'Antino (2, 1p), De Toledo (1), Karapalevski (2), Álvaro Martínez (5), Oliveira (2) y Miguel Camino (1) -siete inicial-, Bar (ps), Pisonero (2), Azize (2), Miguel Martínez (1), Ayres (3), Dimitrioski, Herrero, Manu García y Ribeiro (1). Árbitros: Jorge y Jesús Escudero Santiuste (Colegio cántabro). Descalificaron con tarjeta roja al jugador del Recoletas Atlético Valladolid De Toledo. Excluyeron dos minutos a Carlsbogard, Ariño, Petrus, Javi Rodríguez (2) y Mem por el Barça.

Parciales: 4-2, 5-3, 9-4, 11-6, 14-7, 18-9 (descanso), 22-11, 23-14, 28-16, 31-17, 34-19, 37-23.

Incidencias: Artaleku. 1150 espectadores.

Dos armas sacó a relucir el cuadro culé en los primeros minutos. Por un lado su dura defensa -acabó la primera parte con tres tarjetas amarillas y otras tantas exclusiones-, y, por otro, su potencial ofensivo. La velocidad de los jugadores de primera línea del conjunto azulgrana hizo mucho daño a la defensa de la formación pucelana (5-2, min. 6). Por su parte, la escuadra vallisoletana se encomendó a Álvaro Martínez y a De Toledo para reducir la diferencia. De hecho, un siete metros forzado por el internacional brasileño dio la opción al conjunto entrenado por David Pisonero de acercarse a un gol. Pero Nielsen paró el lanzamiento.

A partir de ese momento, un parcial de 4-0 sirvió para que el Barça abriera una brecha considerable (9-3, min. 14). Un parcial que terminó con la exclusión de Ariño, y los dos goles seguidos de Álvaro Martínez, que terminó la primera parte -y el partido- con cinco tantos.

Las pérdidas de balón impidieron que el Recoletas Atlético Valladolid pudiera recortar diferencias. Hasta nueve errores cometió el equipo azulón -por solamente tres del equipo blaugrana-, que aprovechó el Barça para marcar al contraataque, especialmente a través de Janc, que firmó tres goles consecutivos al final de la primera mitad. Esa diferencia en pérdidas de balón se tradujo en el marcador, que al descanso era de 18-9, gracias a un gol de César Pérez a portería vacía en el último segundo antes del intermedio.

Fotos: Ignacio Gorjón.

Empezó el segundo tiempo con superioridad del equipo pucelano, que estaba obligado a remontar para seguir su camino en la Copa del Rey. Y aunque el primer gol tras la reanudación fue de Pisonero, tres tantos consecutivos de Aleix Gómez -uno desde los siete metros- hicieron que el Barça doblara al conjunto vallisoletano en el marcador (22-11, min. 34).

Paró entonces el encuentro David Pisonero, que introdujo un par de cambios para tratar de enganchar a sus pupilos al partido: la entrada de Azize en el pivote y la defensa 5:1, con Miguel Camino en el avanzado. Modificaciones que surtieron efecto, con un parcial de 1-3 favorable al conjunto pucelano.

El buen momento del Recoletas Atlético Valladolid se alargó con la exclusión de Mem, que supuso la cuarta para el equipo barcelonista. Pero todo cambió en el minuto 42. Una dura acción defensiva de De Toledo terminó con la descalificación del jugador brasileño por tarjeta roja. Una baja muy sensible para el equipo pucelano, especialmente en ataque. De hecho, la escuadra azulona estuvo más de cuatro minutos sin anotar, aumentando a 20 las pérdidas de balón (28-16, min. 45).

Con el partido decidido, no pudo intentar otra cosa el elenco de David Pisonero más allá de maquillar el resultado final. Sin embargo, sin ideas en ataque y con una defensa poco agresiva, el equipo pucelano vio cómo la brecha en el marcador cada vez se hacía más grande. El juego de 7 contra 6 permitió unos buenos minutos finales del equipo azulón, que dejó el resultado en 37-23.