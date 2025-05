El Aula refuerza su extremo diestro con la juvenil María Guerra

El Norte Valladolid Martes, 20 de mayo 2025, 14:18 Comenta Compartir

María Guerra se incorpora a la disciplina del Caja Rural Aula para la próxima temporada (Zaragoza, 2007). La jovencísima extremo zurda se ha criado en las categorías inferiores del Balonmano Jota y llega tras jugar las dos últimas temporadas en el equipo de División de Honor Plata, BM La Jota. Aún en edad juvenil, se ha proclamado subcampeona de España en esta misma categoría.

«El Aula es un club que desde siempre ha destacado por trabajar muy bien con las chicas jóvenes y siempre me ha parecido un proyecto muy interesante. Es una oportunidad perfecta para seguir progresando como jugadora en todos los aspectos. Estoy segura de que me traerá nuevas experiencias y retos que me ayudarán a crecer. Además, creo que Valladolid es una buena ciudad para vivir en lo que será mi primer año fuera de casa», señala la jugadora.

La extremo se caracteriza por su rapidez, aunque es ella misma la que se define: «Soy una jugadora de trabajo constante en el día a día, me gusta defender fuerte y salir rápido al contraataque. Mi objetivo es seguir mejorando en mi técnica individual en el extremo derecho».

Ambiciosa y con muchas ganas de afrontar el reto de jugar en el Caja Rural Aula, espera que la próxima temporada le permita «progresar y mejorar en general como jugadora y así poder hacerme un hueco en el equipo y poco a poco ir consiguiendo minutos. Aprender todo lo que puede de las compañeras que me rodean y de su veteranía tanto dentro como fuera de la pista. Además de conseguir todos los objetivos que proponga el club».