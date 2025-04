El Aula quiere atar cuanto antes el 'play-off' para ganar tiempo

José C. Castillo

Un mes queda por delante antes de afrontar las eliminatorias por el título, y cualquier segundo que se pueda ganar al reloj para dosificar esfuerzos y llegar a mayo con las máximas garantías es bienvenido. La temporada ha sido exigente en lo físico para el Caja Rural Aula, de ahí que el foco ahora mismo se centre en atar cuanto antes la octava plaza, última que da billete para el 'play-off', para repartir descansos entre las jugadoras más cargadas y castigadas de la plantilla.

Ese es el objetivo a esta hora del equipo de Salva Puig, que en poco más de 72 horas tiene en la mano lograr la clasificación virtual si suma dos victorias ante el penúltimo (Gijón) y antepenúltimo clasificado (Morvedre) de la tabla. «Quedan cinco jornadas, llevamos 4 puntos de ventaja a Beti-Onak más 'average' y si sumas los dos partidos, virtualmente estás clasificado para 'play-off'», asegura el técnico, que quiere ganar tiempo para preparar mejor la fase definitiva de la temporada. «Hay que cuidar jugadoras, lógicamente necesitas inscribir doce jugadoras en acta, pero por ejemplo si María Prieto está jugando 50 minutos, intentaríamos que jugara 20 o 30 en lo que queda», añade Puig, quien subraya el hecho de que en el último encuentro coindidieran en el campo tres canteranas como «Arriaga, Clara y Noelia».

La primera de las dos jornadas de esta semana se disputa en la noche de este miércoles en Huerta del Rey (20:00 horas), ante un rival (Gijón) que trata de eludir la última plaza de descenso directo para jugar 'play-down'. «Es un equipo que basa su juego en su solidez defensiva y en la portería con gente grande por dentro, les gusta correr contraataque y tienen un ataque posicional al límite del pasivo por lo que hay que estar concentradas en defensa. Se sienten cómodas en un ritmo bajo, por lo que intentaremos acelerar el partido dentro de lo que nos permita el físico. Sí nos gustaría jugar a un marcador alto, que es donde ellas sufren más», analiza el preparador del Aula, que quiere subsanar errores que se cometieron en el último encuentro en pista del líder. «Hay que corregir pérdidas de concentración que nos cuesten balones gratis, y si conseguimos ajustar todo esto, las cosas nos resultarán más sencillas», admite.

En la convocatoria es posible que entre Angela Perrote por las molestias que arrastra Amaia González de Garibay en su rodilla. «Con Guardés ya no pudo jugar los sesenta minutos, así que es posible que, si podemos, intentemos guardarla», señala el técnico.

Salva Puig asegura que el vestuario está tranquilo para afrontar lo que queda de temporada. «Incluso desde hace unas semanas ya se ha notado esa tranquilidad. El equipo está entrenando y trabajando bien. Si no fuera así y no estuviéramos a un buen nivel, no es fácil ir ganando de 5 goles en campo del líder», apunta.