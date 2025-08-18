El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este lunes
Nerea Patiño, con el técnico Salva Puig a su espalda. Aida Barrio

El BM Aula se presenta oficialmente ante su público con Porriño enfrente

El Trofeo Ciudad de Valladolid pone a prueba la puesta a punto del equipo de Salva Puig a menos de dos semanas de iniciar la liga

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:50

A poco menos de dos semanas para dar pistoletazo oficial a la temporada, y antes de tomar parte en el torneo veraniego SummerBAG en Villacelama, el BM Aula pone a prueba en la tarde de este martes su puesta a punto. Y lo hace con la visita del BM Porriño y con el Trofeo Ciudad de Valladolid en juego (Huerta del Rey, desde las 20:00 horas).

Se trata del primer partido como local en esta pretemporada y, por lo tanto, la presentación ante su público, que podrá comprobar de primera mano la evolución del equipo de Salva Puig en este periodo de preparación. Hasta la fecha, el Aula ha disputado cuatro amistosos con un balance de una victoria y tres derrotas. Ha jugado dos veces con La Rioja (triunfo por 25-22 en Medina de Rioseco, y derrota por 31-28), y otras dos en tierras lusas con el Benfica saldadas con sendas derrotas (35-29 y 35-31). El BM Porriño, por su parte, se apuntó su primer triunfo en pretemporada el pasado sábado ante el Boden Handball (29-22), después de caer en dos ocasiones ante el Rocasa.

Para los dos equipos será una buena piedra de toque en su puesta a punto para el comienzo de liga, que en el caso del BM Aula tendrá lugar el 30 de agosto en Lanzarote.

Este Trofeo Ciudad de Valladolid dará comienzo a las 20:00 horas en Huerta del Rey, con entrada gratuita para los aficionados.

