García-Abril, primera pieza del CB Ciudad de Valladolid en Segunda FEB

C. Espeso

El canterano Juan García-Abril es la primera pieza sobre la que se construirá la nueva etapa del CB Ciudad de Valladolid en su regreso a la Segunda FEB. El número '5' del club en los últimos años, por lo tanto, es el primer jugador con el que contará David Barrio en la temporada 25-26..

Juan García-Abril Guerrero (Valladolid, 2003), consolidado ya en el primer equipo desde su debut en la campaña 2020-21, suma ya 97 partidos oficiales en Primera FEB pese a contar solo con 22 años. Al margen de su perfil defensivo, con el paso de los años ha ido mejorando sus prestaciones ofensivas, firmando en el último curso más de 10 minutos por partido, con una media de 2,3 puntos, 1,6 rebotes y 0,4 asistencias.

David Barrio, nuevo técnico del club, valora su continuidad. «Yo creo que la renovación de Juan es el primer movimiento que teníamos todos en la cabeza para este nuevo proyecto. Creo que representa lo que el club necesita ahora mismo, que representa ese volver a los orígenes, los valores, el sacrificio que queremos transmitir desde el primer día y la ilusión por dar un paso adelante, tanto como jugador como ayudar al club a volver a donde tiene que estar. Creo que en Segunda FEB es una categoría en la que Juan tiene que dar un paso adelante, ha ido creciendo mucho como jugador estas temporadas y es capaz de hacer más cosas, así que no tiene que verse encasillado en un rol de especialista defensivo como ha estado estos años. Vamos a seguir trabajando su toma de decisiones, su capacidad de decidir sobre todo y ejecutar a nivel ofensivo», señala el preparador vallisoletano, convencido de que su elección es óptima para seguir su formación.

«Creo que es un sitio idóneo para él, es su casa, que va a ser uno de los referentes que tiene que enseñar el significado del vestuario del Valladolid al resto de compañeros, pero que no va a ser un elemento meramente figurativo ni es una renovación por el hecho de ser vallisoletano. Creo que nos tiene que aportar mucho en la pista, que nos tiene que aportar fuera, que tiene que dar en ese sentido, reitero porque lo hemos hablado con él, un paso adelante en todos los sentidos, un asumir mayor responsabilidad, ya no solo ser el joven de la casa, sino ser uno de los jugadores importantes del equipo», analiza, convencido de que debe dar un paso adelante. «Es un movimiento que esperemos que ilusione a la afición porque Juan tiene que ser uno de nuestros referentes, una de nuestras enseñas, una de nuestras imágenes y no tengo ninguna duda de que ese escenario es bueno para él y es bueno para el club», concluye.

Tras su llegada, el club trabaja en el regreso de otro canterano, Pablo Martín, que ha disputado las dos últimas ediciones de la Segunda FEB.