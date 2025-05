Luis Miguel de Pablos Valladolid Jueves, 8 de mayo 2025, 00:08 Comenta Compartir

Aterrizó en Pisuerga el 6 de diciembre con la misión de apagar el primero de los muchos fuegos que ha debido apagar el UEMC en este curso –la marcha de Hoover–, y desde entonces ha vivido el cese de dos entrenadores, la incorporación de dos jugadores (Mballa y Cele), y un cúmulo de sensaciones y emociones encontradas que mañana alcanzan su cota más alta.

El Real Valladolid Baloncesto se lo juega todo en 40 minutos, y lo hace ante Menorca (viernes, 21:00 horas), el equipo que le trajo a España.

–Después de una temporada plena de irregularidad, ¿cómo llega el equipo a la última jornada?

–Estamos en un buen momento, el crecimiento no ha sido perfecto, de hecho en Ourense dimos un paso atrás, pero creo que llegamos en una buena línea.

–La sensación en la calle entre los aficionados es que este equipo es una moneda al aire, muy poco fiable, y que es imposible saber qué cara va a mostrar en el partido de la verdad.

–Ha sido un año duro para el equipo, pero creo que vamos a poder ver la mejor versión. Es importante dar lo mejor de cada uno este viernes, en este vestuario hay jugadores que llevan tiempo aquí y sabemos lo importante que es este partido para la ciudad. Este club tiene mucha historia detrás y merece estar en Primera FEB.

–Tampoco ha sido un año fácil para usted, ¿cómo valora su aportación en términos globales?

–Me encanta mi experiencia en España. Como nos pasa a todos los jugadores, pasar por cambios de entrenadores y, por lo tanto también de roles, es algo duro, pero eso me ha hecho aprender y dar pasos adelante en mi juego. He tratado de ser yo mismo, y ahora me veo en una buena dirección en el momento adecuado.

–No ha tenido la misma confianza con los tres entrenadores, ¿con cuál se ha sentido mejor?, ¿con cuál se ha visto la mejor versión?

–Esta es una pregunta complicada. Lolo [Encinas] me trajo porque encajaba en su sistema, y luego Iñaki [Martín] se encontró con una plantilla y un estilo ya establecido. Luego, con Pani llevo varios meses y me encuentro muy cómodo.

–Con Paniagua, de hecho, llegó su mejor partido, con 8 triples el día de Cartagena. ¿Es el tope de su carrera?

–Creo que sí es mi récord, aunque en universidad puede que hiciera diez triples en un solo partido. En cuanto a Pani, siento mucha confianza y libertad para dar mi mejor versión. Desde que se ha hecho cargo del equipo ha intentado darme más libertad para aprovecharme en el juego ofensivo.

–Si lo pusiéramos en una balanza, ¿qué le ha afectado más al grupo, los cambios en el banquillo o las lesiones?

–Es una mezcla de ambas cosas, creo. Cuando hay lesiones no es fácil llenar esos roles. Yo llegué con la temporada empezada, lo que tampoco ayuda, pero en general, el vestuario ha estado unido y ha sabido llevar todos estos contratiempos.

–¿Cree que es tan mala la plantilla como para ser candidata al descenso?

–No lo creo. En nuestra mejor versión creo que estaríamos luchando por entrar en el 'play-off'. Ese era nuestro objetivo, en realidad, pero tantos cambios y lesiones han provocado que estemos en esta situación.

–No será fácil para usted jugárselo todo con Menorca, el equipo que le trajo a esta liga. ¿Será un partido especial?

–Por supuesto. ¡Ojalá no fuera tan crucial para poder disfrutar más de su visita! Menorca es un lugar especial para mi y para mi familia. Mi hija [Emma] nació allí, fue mi primer destino en España, pero estoy con ganas de enfrentarme a ellos y de acabar bien la temporada.

–Con quién va Emma, por cierto.

–[risas] Noooo. ¡Ella animará al padre! Valladolid es ahora nuestra casa.

–El problema es que uno de los dos tiene que caer...

–Y ojalá que no seamos nosotros.

–¿Ha recibido algún mensaje de la isla esta semana?

–He hablado con compañero, pero hace ya algunas semanas.

–¿Y su futuro? ¿Pasa por España?

–Me encantaría seguir en España, es un buen destino para mi familia. Y por qué no en Valladolid. Aquí hemos creado un hogar y nos sentimos como en casa, así que ojalá volver la próxima temporada.

–Vincula mucho su carrera a la comodidad de su familia.

–Definitivamente. El basket es la excusa por la que estoy aquí, pero cuando yo los involucro a ellos quiero que estén lo mejor posible. Y Valladolid ha sido una mezcla perfecta para nosotros.