Cuatro jugadores del Fundación Aliados se proclaman subcampeones de la Copa América con Argentina

Los jugadores del Fundación Aliados, Lucas Müller, Matías Méndez, Franco Alessandrini y Adrián Pérez han logrado la medalla de plata en la Copa América de Baloncesto en Silla de Ruedas, en la que se impuso Estados Unidos, en una final en la que Argentina volvió a mostrar su gran nivel competitivo ante un rival muy potente.

En la semifinal ante Colombia, el combinado albiceleste tuvo que emplearse a fondo, con una actuación estelar del incombustible Adrián Pérez, que no falló en los momentos decisivos, para otorgar el pase a la final a los suyos por un apretado resultado (59-55) que hizo aún más valiosos los puntos del jugador morado.

Todo ello tras una gran actuación en fase de grupos, en la que Argentina ganó a Canadá 63-47; a Venezuela 80-53; y a Puerto Rico 68-30, para meterse en cuartos de final, dejando en el camino a Brasil (63-55) y consiguiendo el pase a semifinales, donde se vio las caras con Colombia.

En la final, ante Estados Unidos (que sigue estando un peldaño por encima), la selección argentina cayó por 73-49, por lo que no tuvo opciones en un partido totalmente dominado por los norteamericanos. Esa plata fue el premio al torneo realizado por los pupilos de Mauro Varela que, además, les permite clasificarse para el mundial de Canadá 2026.

En opinión de Adrián Pérez: «Ha sido un torneo muy bueno por parte de Argentina, porque se han cumplido los objetivos y jugar la final es meritorio, al igual que la medalla de plata lograda y la clasificación al Mundial». «Estoy muy contento y muy agradecido a mis compañeros, y al cuerpo técnico», añade. También Franco Alessandrini ha querido agradecer el apoyo de la gente y el esfuerzo realizado por toda la plantilla para alcanzar este nuevo éxito deportivo, tras el que disfrutarán de unos días de vacaciones.

