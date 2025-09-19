El UEMC reabre las puertas de Pisuerga con la visita de Ponferrada en Copa España

El Norte Valladolid Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

Tercera cita de pretemporada para el CB Ciudad de Valladolid, y primera como anfitrión en el polideportivo Pisuerga (sábado, desde las 19:00 horas), que abrirá sus puertas para testar el momento que atraviesa el equipo de David Barrio a dos semanas del inicio de la competición en Segunda FEB. El encuentro, segundo de Copa España, trae a Valladolid al Ciudad de Ponferrada, un bloque que irá de la mano del UEMC este curso en la Conferencia Oeste y que ya dio muestras el pasado domingo de sus posibilidades al derrotar con solvencia al Círculo de Gijón por 80-62.

El conjunto de Barrio, por su parte, llega a la cita con derrota en León (96-87) en su debut en esta Copa España, y una victoria en partido amistoso en Palencia (86-87). «Llegamos con ganas de jugar de jugar en Pisuerga y reencontrarnos con nuestra afición. Es una semana un poco extraña por cargas, ya que va a ser el tercer partido en siete días, con situaciones físicas de algunos jugadores, pero con ganas de conectarnos con nuestra afición desde el primer día», apunta el técnico del UEMC, que conoce perfectamente a su rival de este sábado por haber pasado siete años en Ponferrada. «Vienen de hacer una buena temporada, allí estuve cuatro años [en Plata más otros tres en baloncesto femenino] y guardo un cariño muy especial por el club. Oriol Pozo está haciendo un muy buen trabajo, ya demostró el otro día con Gijón que ya están trabajando tácticamente, pero les conocemos bastante bien. Es un equipo parecido al nuestro con jugadores que conocen la competición, un bloque interesante con nombres como Pau Treviño, Marc Peñarroya, Efambé, Riley Hayes al que tuve el año pasado en San Antonio. Ha conformado una plantilla de garantías, ahora mismo con 14 jugadores, que seguro que estará en la zona alta», asegura.

Ampliar Barrio habla con su ayudante en el partido ante Super Agropal Palencia. A. Fernández

El de este sábado será el estreno oficial de Barrio en el banquillo de Pisuerga. «Tengo muchas ganas de dirigir en Pisuerga porque es algo muy especial, mejor si cabe por tratarse de un equipo como Ponferrada en el que ya estuve», admite, reconociendo también que su equipo está todavía cogiendo ritmo y lejos de lo que pretende. «Ahora mismo vamos justos para partidos de cuarenta minutos, en Palencia sí lo hicimos tirando de pundonor, pero en Léon no fuimos capaces de aguantar más de 22 a buen ritmo. Esa es la incógnita del equipo. Estamos cargados, pero nada fuera de lo normal en una pretemporada», señala, sobre un partido en el que ya podrá volver a contar con Juan García-Abril. «Está entre algodones por unas molestias, pero la idea es que juegue aunque con limitación de minutos».

Pablo Martín, por su parte, ya está al ritmo del resto del equipo, mientras que los dos lesionados (Pablo Marín y Pau Carreño) siguen sus plazos de recuperación, con pocas opciones de que estén listos para el estreno en liga, el 4 de octubre.