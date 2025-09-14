El UEMC cae en su estreno en la Copa de España en León

Pablo Martín inicia jugada en el Palacio de los Deportes de León.

No pudo lograr la victoria el UEMC CBCV en su primer test de la pretemporada y estreno de David Barrio al frente del equipo. El cuadro morado cayó en su visita a la Cultural Leonesa en un encuentro de Copa España que llegó a dominar por hasta 26 puntos y dividido en dos partes diametralmente opuestas y dictaminadas por la falta de gasolina del Pucela.

Cultural Deportiva Leonesa Diego Bultó (6), Jaime Llamas (15), Dylan Zachary Hayman (15), Majok Nuul Deng (11), Max Owen Amadasun (8) -quinteto inicial-. También jugaron: Pablo Orenga (4), González (0), Iglesias (-), Dídac Cebolla (11), Adrià Domínguez (6), Eric Van Der Heijden (5) y Rodrigo Llamas (15). 96 - 87 UEMC Valladolid Pau Isern (21), Isaac 'Ice' Haney (16), Jacob Hanna (4), Iñaki Ordóñez (7), Mohamed Fares Ochi (8) -quinteto inicial-. También jugaron: Samuel Taiwo (10), Lucas Barnes (-), Juan García-Abril (11), Juan Rodríguez Neri (3), Íñigo Hansen (0), Pablo Martín (7) y Pablo Hernández Blanco (-). Parciales 13-29, 21-23 (34-52 al descanso), 32-14 (66-66) y 30-21 (96-87 final).

Árbitros Pellitero González, Alejandro y Marchiano Ucelli, Romina.

Incidencias Partido correspondiente a la primera jornada de la Copa España FEB, disputado en el Palacio de los Deportes de León.

Una primera, dominada por los visitantes con un nivel soberbio de defensa y rebote (34-52 al descanso); y una segunda, de claro color rojo con un festival de triples (11/18 desde el perímetro) y mejor tono físico ante unos vallisoletanos muy justos de físico.

El primer test, pese al resultado, dejó un buen número de conclusiones positivas, como el nivel de intensidad y trabajo atrás de los primeros veinte minutos, sello de identidad y hoja de ruta a seguir durante curso, así como los debuts de Íñigo Hansen y Juan Rodríguez Neri con el primer equipo. Dos vallisoletanos y canteranos que han pasado por todas las categorías inferiores del Club, con minutos oficiales en el UEMC CBCV.

Con seis canteranos y todos ellos locales conformando el plantel, David Barrio apostó por un 'cinco' titular formado por Isern, Haney, Hanna, Ordóñez y Fares Ochi en su estreno. Sólido y voluntarioso, el cuadro vallisoletano rayó a un nivel excelso en defensa y no tardó en plasmar sus señas de identidad: trabajo atrás y una intensidad innegociable.

Sin embargo, en la segunda mitad, espoleados por su paulatina mejoría, la Cultural se impuso en la recta final.

El UEMC volverá a jugar mañana a las 20:30 horas en la cancha del Súper Agropal Palencia un nuevo test preparatorio.