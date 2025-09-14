El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Martín inicia jugada en el Palacio de los Deportes de León. Cultural y Deportiva Leonesa
COPA FEB

El UEMC cae en su estreno en la Copa de España en León

El equipo de David Barrio cedió ante la Cultural y Deportiva Leonesa en un encuentro marcado por lo físico y con dos mitades opuestas

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:39

No pudo lograr la victoria el UEMC CBCV en su primer test de la pretemporada y estreno de David Barrio al frente del equipo. El cuadro morado cayó en su visita a la Cultural Leonesa en un encuentro de Copa España que llegó a dominar por hasta 26 puntos y dividido en dos partes diametralmente opuestas y dictaminadas por la falta de gasolina del Pucela.

Cultural Deportiva Leonesa

Diego Bultó (6), Jaime Llamas (15), Dylan Zachary Hayman (15), Majok Nuul Deng (11), Max Owen Amadasun (8) -quinteto inicial-. También jugaron: Pablo Orenga (4), González (0), Iglesias (-), Dídac Cebolla (11), Adrià Domínguez (6), Eric Van Der Heijden (5) y Rodrigo Llamas (15).

96

-

87

UEMC Valladolid

Pau Isern (21), Isaac 'Ice' Haney (16), Jacob Hanna (4), Iñaki Ordóñez (7), Mohamed Fares Ochi (8) -quinteto inicial-. También jugaron: Samuel Taiwo (10), Lucas Barnes (-), Juan García-Abril (11), Juan Rodríguez Neri (3), Íñigo Hansen (0), Pablo Martín (7) y Pablo Hernández Blanco (-).

  • Parciales 13-29, 21-23 (34-52 al descanso), 32-14 (66-66) y 30-21 (96-87 final).

  • Árbitros Pellitero González, Alejandro y Marchiano Ucelli, Romina.

  • Incidencias Partido correspondiente a la primera jornada de la Copa España FEB, disputado en el Palacio de los Deportes de León.

Una primera, dominada por los visitantes con un nivel soberbio de defensa y rebote (34-52 al descanso); y una segunda, de claro color rojo con un festival de triples (11/18 desde el perímetro) y mejor tono físico ante unos vallisoletanos muy justos de físico.

El primer test, pese al resultado, dejó un buen número de conclusiones positivas, como el nivel de intensidad y trabajo atrás de los primeros veinte minutos, sello de identidad y hoja de ruta a seguir durante curso, así como los debuts de Íñigo Hansen y Juan Rodríguez Neri con el primer equipo. Dos vallisoletanos y canteranos que han pasado por todas las categorías inferiores del Club, con minutos oficiales en el UEMC CBCV.

Con seis canteranos y todos ellos locales conformando el plantel, David Barrio apostó por un 'cinco' titular formado por Isern, Haney, Hanna, Ordóñez y Fares Ochi en su estreno. Sólido y voluntarioso, el cuadro vallisoletano rayó a un nivel excelso en defensa y no tardó en plasmar sus señas de identidad: trabajo atrás y una intensidad innegociable.

Sin embargo, en la segunda mitad, espoleados por su paulatina mejoría, la Cultural se impuso en la recta final.

El UEMC volverá a jugar mañana a las 20:30 horas en la cancha del Súper Agropal Palencia un nuevo test preparatorio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  2. 2

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  3. 3

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  4. 4

    El Real Valladolid se pega un fiestón ante el Almería
  5. 5

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid
  6. 6

    «¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León
  7. 7

    Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»
  8. 8 Búscate en la grada del José Zorrilla
  9. 9

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  10. 10

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El UEMC cae en su estreno en la Copa de España en León

El UEMC cae en su estreno en la Copa de España en León