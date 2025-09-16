El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pau Isern trata de robar el balón a Tobías Borg. Víctor Quintana
CB Ciudad de Valladolid

El UEMC sorprende y doblega a Palencia con su mejor versión

Los de David Barrio dejan a su rival en 36 puntos tras el descanso y se apuntan el amistoso benéfico en favor de la Montaña Palentina

Adrián G. González

Adrián G. González

Palencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:22

El UEMC CB Ciudad de Valladolid destapó su mejor versión en la pista menos esperada y ante el rival más exigente de todos cuantos tiene en pretemporada. Y lo hizo apenas 48 horas después de sucumbir en León, donde naufragó tras el descanso en un partido en el que fue de más a menos. Esta vez el equipo de David Barrio aguantó el pulso hasta el descanso y fue en la segunda parte cuando se puso el mono de faena y mostró su mejor versión defensiva, dejando a todo un Super Agropal Palencia de Primera FEB en 36 puntos.

Los problemas del equipo de Natxo Lezcano para frenar las constantes anotaciones en la pintura de los vallisoletanos fueron una de las principales causas de la derrota, además de la falta de ritmo mostrada por prácticamente todos sus integrantes, en un partido en el que el UEMC acudió sin Juangar Abril.

Super Agropal Palencia

Wintering (11), Borg (13), Manu Rodríguez (6), Kamba (-) y Armus (5). También jugaron Jakovics (13), Oroz (5), Kunkel (7), Pablo Hernández (3), Vrankic (12), Ugochukwu (9) y Chema González (2).

86

-

87

UEMC

Isern (10), Haney (15), Pablo Martín (11), Ordóñez (10) y Ochi (9). También jugaron Rodríguez (-), Hanna (16), Hansen (-), Hernández (-) y Taiwo (13).

  • Árbitros: Sánchez y Paniagua.

  • Parciales: 19-22, 31-23, 20-21 y 16-21

  • Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el Pabellón Municipal ante unos 2.000 espectadores.

El encuentro arrancó a un ritmo pausado, con Ochi y Ordóñez provocando el primer tiempo muerto de Natxo Lezkano (8-14), en una primera parte con alternativas que se cerró con un triple de Kunkel y dos aciertos de Jakovics desde la línea de tiros libres (50-45). El paso por vestuarios le sentó mejor al Súper Agropal, que manejó ventajas aunque cortas (58-52, 63-60, y 70-66) hasta que se entró en el último cuarto. El CBC Valladolid equilibró la balanza e incluso se colocó por delante con 5 puntos seguidos de Hanna (72-75), ventaja que ya no abandonó. Los palentinos dispusieron de la última posesión, pero el triple de Manu Rodríguez no entró y Wintering no acertó a lanzar tras rebote.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  2. 2 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  3. 3

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  4. 4 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  5. 5 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  6. 6

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  7. 7 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  8. 8

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  9. 9

    Paralizado el plazo para presentar los escritos de acusación en el caso Esther López
  10. 10 Herida una mujer de 55 años tras ser atropellada por un coche en Covaresa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El UEMC sorprende y doblega a Palencia con su mejor versión

El UEMC sorprende y doblega a Palencia con su mejor versión