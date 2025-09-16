El UEMC sorprende y doblega a Palencia con su mejor versión

Adrián G. González Palencia Martes, 16 de septiembre 2025, 23:22 Comenta Compartir

El UEMC CB Ciudad de Valladolid destapó su mejor versión en la pista menos esperada y ante el rival más exigente de todos cuantos tiene en pretemporada. Y lo hizo apenas 48 horas después de sucumbir en León, donde naufragó tras el descanso en un partido en el que fue de más a menos. Esta vez el equipo de David Barrio aguantó el pulso hasta el descanso y fue en la segunda parte cuando se puso el mono de faena y mostró su mejor versión defensiva, dejando a todo un Super Agropal Palencia de Primera FEB en 36 puntos.

Los problemas del equipo de Natxo Lezcano para frenar las constantes anotaciones en la pintura de los vallisoletanos fueron una de las principales causas de la derrota, además de la falta de ritmo mostrada por prácticamente todos sus integrantes, en un partido en el que el UEMC acudió sin Juangar Abril.

Super Agropal Palencia Wintering (11), Borg (13), Manu Rodríguez (6), Kamba (-) y Armus (5). También jugaron Jakovics (13), Oroz (5), Kunkel (7), Pablo Hernández (3), Vrankic (12), Ugochukwu (9) y Chema González (2). 86 - 87 UEMC Isern (10), Haney (15), Pablo Martín (11), Ordóñez (10) y Ochi (9). También jugaron Rodríguez (-), Hanna (16), Hansen (-), Hernández (-) y Taiwo (13). Árbitros: Sánchez y Paniagua.

Parciales: 19-22, 31-23, 20-21 y 16-21

Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el Pabellón Municipal ante unos 2.000 espectadores.

El encuentro arrancó a un ritmo pausado, con Ochi y Ordóñez provocando el primer tiempo muerto de Natxo Lezkano (8-14), en una primera parte con alternativas que se cerró con un triple de Kunkel y dos aciertos de Jakovics desde la línea de tiros libres (50-45). El paso por vestuarios le sentó mejor al Súper Agropal, que manejó ventajas aunque cortas (58-52, 63-60, y 70-66) hasta que se entró en el último cuarto. El CBC Valladolid equilibró la balanza e incluso se colocó por delante con 5 puntos seguidos de Hanna (72-75), ventaja que ya no abandonó. Los palentinos dispusieron de la última posesión, pero el triple de Manu Rodríguez no entró y Wintering no acertó a lanzar tras rebote.