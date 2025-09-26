El UEMC busca billete para la siguiente fase de la Copa España en Gijón

El Norte Valladolid Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:43 Comenta Compartir

Nuevo paso en su preparación para el UEMC, que este sábado visita Gijón para medirse al Círculo (20:00 horas) en partido correspondiente a la Copa España y con el pase a la siguiente fase en juego. La Cultural ha ganado sus tres partidos (96-87 a Valladolid, 103-70 a Ponferrada, y 79-72 esta semana a Gijón), Ponferrada ha perdido dos (León y Valladolid), y Círculo Gijón aún no ha ganado, y recibe al UEMC sin opciones de clasificación. En el caso del equipo de David Barrio, pendiente de computar resultados, obtendrá el pase si gana en Gijón y deberá esperar si no lo hace.

El técnico se toma este partido como un nuevo peldaño por subir en esta pretemporada. «La verdad es que es el primer momento de la pretemporada en el que tenemos el alta médica de todos los jugadores, sin estar todavía o lejos del 100%, pero por lo menos tenemos a todos disponibles», señala pendiente de la evolución de Pablo Martín y Pau Carreño. «Sabemos que la Copa nos ha llegado no en la mejor situación posible por estos percances físicos, pero es una competición oficial que respetamos y que nos gustaría pasar de ronda», añade, consciente que una victoria concede el billete prácticamente de forma matemática. «Yo creo que apenas hay escenarios en los que la victoria nos deje fuera y apenas hay escenarios en los que la derrota nos meta, aunque las dos sean posibles», explica.

David Barrio analiza la cita ante un recién ascendido como es Gijón. «Nos enfrentamos a un equipo, bueno, a un equipo diferente, que mantiene varios jugadores del ascenso, pero luego a la vez ha fichado jugadores importantes tanto en la categoría como en categorías superiores. Es un club que ya tiene experiencia en Segunda FEB, pero que luego ha hecho incorporaciones como Javi Menéndez, que ha vuelto a casa y sobre todo Guillem Arcos, que son jugadores que vienen de jugar Primera FEB y de hacerlo a buen nivel. Es el primer partido que juegan en casa, con lo cual damos por hecho que será un partido importante para ellos», señala.