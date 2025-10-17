El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

David Barrio consulta a su ayudante Álvaro Díaz en el partido ante Toledo. José C. Castillo
CB Ciudad de Valladolid

El técnico del UEMC considera «partido trampa» la visita del colista Valle de Egüés

El equipo navarro, el que más encaja y menos anota de la Conferencia Oeste, pone a prueba la progresión de los vallisoletanos, que recuperan a Pau Isern

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:14

Comenta

Tres semanas han transcurrido ya desde el inicio de la competición, y la Segunda FEB va despejando ya algunas de las incógnitas que encerraba para ... el aficionado. Son cuatro los equipos que permanecen invictos, cuatro también los que no conocen la victoria en la Conferencia Oeste, y uno solo el que acapara el dudoso honor de ser el que más puntos ha recibido (189, 94,5 por partido) y menos ha anotado (130, 65 por encuentro). Pues bien, el colista visita este sábado Valladolid (polideportivo Pisuerga, desde las 19:00 horas), en un partido que debe servir a los de David Barrio para seguir creciendo y afilando su puesta a punto.

