El técnico del UEMC considera «partido trampa» la visita del colista Valle de Egüés

Tres semanas han transcurrido ya desde el inicio de la competición, y la Segunda FEB va despejando ya algunas de las incógnitas que encerraba para ... el aficionado. Son cuatro los equipos que permanecen invictos, cuatro también los que no conocen la victoria en la Conferencia Oeste, y uno solo el que acapara el dudoso honor de ser el que más puntos ha recibido (189, 94,5 por partido) y menos ha anotado (130, 65 por encuentro). Pues bien, el colista visita este sábado Valladolid (polideportivo Pisuerga, desde las 19:00 horas), en un partido que debe servir a los de David Barrio para seguir creciendo y afilando su puesta a punto.

El Castillo de Gorraiz, Sarriguren o Valle de Egüés como se le denomina en los círculos baloncestísticos, llega como recién ascendido y un plantel modesto nutrido de jugadores que repiten del curso pasado a las órdenes de José Javier 'Jotas' Unzué. El equipo navarro ha ofrecido poca resistencia hasta el momento (63-91 en su estreno ante Cáceres, y 98-67 en la pista del CB Toledo), y llega a Pisuerga como víctima propiciatoria pese a que el técnico local lo considere un «partido trampa».

«Hay que respetar a Valle de Egües, es un equipo que mantiene jugadores del ascenso, y no nos podemos confiar porque seguro que nos harán cosas diferentes para sacarnos de partido», señala David Barrio, que recupera esta jornada a su base de referencia, Pau Isern. «Se ha reincorporado al grupo, no al cien por cien pero sí en situaciones reales, y poder tener dos bases es importante aunque jugará con restricción de minutos», advierte el técnico, que también podrá contar con Taiwo una vez que se ha descartado lesión tras sufrir un fuerte impacto en su rodilla en un entrenamiento. «Los dos estarán con limitaciones», anuncia.

El UEMC, que el martes 21 recibe a Estudiantes en Copa España, tendrá el hándicap de que su filial juega a la misma hora. «Veremos cómo lo afrontamos, pero no estarán los tres para ayudarnos», ha asegurado Barrio, que en este punto ha querido matizar sobre la aportación de los canteranos. «El suyo es un camino largo, y ahí tenemos los ejemplos de Juangar [García-Abril] y Pablo [Martín], que les ha costado muchos años llegar a este nivel. Poco a poco nos irán ayudando, el otro día acabamos con cinco canteranos como premio», subraya.

Sobre el discurrir de la competición, Barrio destaca la «igualdad» que esperaba previamente. «Está todo muy igualado. ¿Sorpresa? Pues que perdiera Cáceres en casa con la Cultural por veinte [57-79]. Luego, en la otra conferencia los dos grandes favoritos perdieron la pasada jornada. No hay un partido fácil, y que solo queden cuatro equipos invictos tras dos partidos dice mucho de la igualdad que hay», sostiene el técnico del UEMC.