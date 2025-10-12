El Valladolid supera al Logrobasket tras un gran tercer cuarto

Saúl Martínez. ADG Domingo, 12 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

El UEMC Valladolid Baloncesto sumó un triunfo de muchos quilates en su visita al Logrobasket y se asienta en la zona noble de la clasificación tras la disputa de las dos primeras jornadas. La victoria se cimentó en el tercer cuarto, tras una primera mitad algo mediocre, gracias a una defensa férrea y a los minutos de inspiración de jugadores como Haney, Martín y Ochi, líder absoluto de la escuadra vallisoletana con 20 puntos y 6 rebotes.

El pívot tunecino y Marín neutralizaron, desde la línea de 6,75, el arranque fulgurante del conjunto riojano, guiado por Obajo, Montero y Sall (6-6). Sendos lanzamientos desde el perímetro de Ochi, de nuevo, y Haney abrieron una pequeña brecha en el marcador, pero cuatro tantos consecutivos del pívot senegalés Sall, bien secundado por Obajo, volvieron a apretar el choque.

El equipo anfitrión cortocircuitó el ataque del cuadro pucelano a través de la defensa y un triple de Montero volteó el mando del encuentro (15-14). El tirón de la formación logroñesa no se detuvo y, tras un tiro libre de Hanna, un 8-0 de parcial, con protagonismo para Infante y Niang, encendió las alarmas de la escuadra blanquivioleta, que, gracias a dos tiros libres de Ochi y otro de Ordóñez, pudo coger algo de oxígeno en el tramo final del primer acto (23-18).

Sall continuó con su particular exhibición bajo el aro, mientras que Martín y Ordóñez contrarrestaban con acierto las acometidas del jugador senegalés. El UEMC tuvo varias posesiones para recortar distancias e incluso recuperar la iniciativa en el marcador, pero las pérdidas lo impidieron hasta que Marín lo logró con una canasta de dos puntos (25-26). La sequía del Logrobasket duró casi cinco minutos. Montero y Plitzuweit la quebraron para que el conjunto logroñés retomara el mando del partido. Los lanzamientos desde la línea de personales de García-Abril y un dos más uno de Haney sostuvieron al Valladolid justo antes del descanso ante la efectividad de Montero e Infante (37-32).

La dinámica del encuentro cambió radicalmente tras el intermedio. Los pupilos de David Barrio aumentaron varios peldaños su nivel de intensidad y, a pesar de un triple inicial de Serrato, comenzaron a remontar el choque. Dos canastas seguidas de Ochi y dos tiros libres de Ordóñez situaron al cuadro vallisoletano a tiro de piedra de su rival (42-38). Un inspirado Montero desde el perímetro y el acierto local desde la línea de personales trataron de evitarlo, pero la escuadra pucelana ya era una maquinaria imparable, capaz de dinamitar el partido con un 0-16 de parcial, con brillo especial para Ochi, Haney, Martín y García-Abril.

El UEMC secó a su contrincante en la parcela ofensiva para luego coserlo a triples. Cuatro minutos mágicos que ilusionaron a la parroquia blanquivioleta (49-58).

Obajo y Montero intentaron meter de nuevo en el duelo al Logrobasket, aunque Ordóñez y Ochi tenían otros planes y mantuvieron una cómoda renta, aunque no definitiva, para el Valladolid (54-63). Un triple de Plitzuweit tampoco inquietó al conjunto pucelano, que contestó con una canasta más adicional de Haney. La desesperación de los jugadores de Nacho Arbués, viendo que el UEMC encontraba respuesta a cada acción positiva del cuadro anfitrión, empezó a manifestarse a través de un mayor desorden e individualismo en sus ataques, lo que llevó al equipo vallisoletano a acrecentar diferencias. Ochi y Ordóñez encarrilaron el triunfo de la formación blanquivioleta y Hanna sentenció la contienda ante un Plitzuweit que tiró de orgullo y logró maquillar el resultado en la recta final del partido (65-79).