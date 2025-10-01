David Barrio analiza los 13 equipos que le esperan este curso al UEMC

Luis Miguel de Pablos Valladolid Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:56 Comenta Compartir

Sin que haya suturado aún la herida para muchos aficionados, este sábado se levanta el telón de la temporada con un escenario completamente diferente por delante. Cambia la categoría, cambian los actores principales, cambian el tipo de baloncesto que se verá en Pisuerga, y también el arbitraje, con un mayor número de contactos permitidas que implica el pasar de tres a dos árbitros.

Hablamos de un profundo cambio de chip para el aficionado, que llevará su tiempo digerir, y que requiere de una serie de pasos. El primero, entender una competición que nada tiene que ver con lo visto hasta ahora, con una estructura compleja que divide a sus equipos en dos Conferencias, y un total de 400 partidos en pista que acabarán por 'parir' sus tres ascensos allá por el mes de mayo.

David Barrio analiza para El Norte a los equipos con los que se enfrentará en la primera fase dentro de la Conferencia Oeste, considerando favoritos a Sevilla, Córdoba, Morón y Cáceres, «todos ellos hechos para subir», a los que habría que sumar a Clavijo por su vinculación con Baskonia.

1 Cáceres

«Uno de los históricos que quiere volver cuanto antes. Ha hecho una plantilla competitiva, ya la hizo el año pasado cuando quedó campeón de este grupo. Ha apostado por un entrenador de la casa y por una plantilla competitiva para volver a estar arriba con un jugador como Alex Mazaira como uno de los puntales»

2 Córdoba

«Es uno de los equipos más potentes económicamente del grupo. Es su segundo año en la categoría, un proyecto relativamente nuevo que ha hecho una inversión muy fuerte. Ha fichado a un entrenador como Gonzalo [Rodríguez] que entrenó a Obradoiro de LEB Oro y ayudante también en ACB, y con un equipo para estar arrioba, seguro».

3 Azpeitia

«Otro histórico de la categoría que se nutre muchode jugador local. Es de los clubes que más mérito tiene por cómo trabaja la cantera. Siendo pueblos pequeños siempre sacan jugadores. Un equipo fuerte en casa y bien entrenado que ya jugó en LEB Oro, entonces recibía jugadores cedidos de Baskonia y ahora ya no los tiene».

4 Jaén

«Uno de los recién ascendidos con mucha renovación que a priori no debería estar arriba. Debería ser uno de los modestos de la liga».

5 Ciudad de Ponferrada

«Un club muy consolidado en la liga que cada año van creciendo un poquito, y en este ha hecho una buena plantilla. Si no me falla la memoria, de 6 años en la categoría, en 5 ha estado en 'play-off'. La lesión de Peñarroya les marca porque creo que era su puesta más importante, y veremos cómo se rehace».

6 Cultural y Deportiva Leonesa

«Fue la sorpresa del año pasado en el que hicieron una temporada espectacular. Es su segundo año en la categoría y van a jugar a lo mismo. Luis Castillo, no hay ninguna duda, va a intentar sacar lo máximo con una plantilla muy joven y agresiva. Ese buen año les ha llevado a renovar mucho la plantilla, pero siguen el mismo patrón».

7 Clavijo de Logroño

«Es otro club histórico que está muy marcado por su vinculación con Baskonia, con lo cual garantizan talento joven y por otro lado les permite gastar el presupuesto en la otra mitad de la plantilla. Entrena Ricardo Uriz, cuenta con Íñigo Royo, y tiene una plantilla joven».

8 Sarriguren (Valle de Egüés)

«Otro recién ascendido, en la línea de Jaén, que mantiene bastantes jugadores y que debería ser uno de los modestos»

9 CB Morón

«Recién descendido, la pista más difícil de la categoría, sin duda, que cambia de entrenador pero mantienen bastantes jugadores de Oro, con lo cual tiene una plantilla muy compensada a tener en cuenta. Otro de los potentes de la categoría».

10 Caja 87 Sevilla

«Coge el testigo del desaparecido Betis, también absorbe su cantera, y otro que estará arriba. Juega en San Pablo y es un proyecto muy serio que está haciendo las cosas muy bien. Tiene jugadores como Joseph Franch y Dedovic»

11 Círculo Gijón

«Ciudad histórica que ya estuvo en LEB Plata, que descendió y ha vuelto a subir con jugadores renovados y fichajes interesantes. Les falta acoplarse pero será un equipo de zona media».

12 LC Cocinas Logroño

«Otro equipo que ha subido que, a diferencia del resto, sí ha hecho más inversión en jugadores interesantes y con experiencia en la categoría. es un proyecto modesto en el sentido de ir creciendo poco a poco».

13 CB Toledo

«Es un proyecto absolutamente nuevo, su presidente es el que inició el proecto de Talavera de la Reina. Cuenta con jugadores con mucha experiencia en la categoría. Es un melón por abrir».

Clavijo es este año el equipo vinculado a Baskonia con el hijo de Querejeta en sus filas, Íñigo Royo o Uriz como técnico

La Conferencia Oeste en la que está enclavado el UEMC Ciudad de Valladolid presenta, a priori y por inversión, cuatro candidatos al título (Sevilla, Morón, Córdoba y Cáceres) y una serie de 'outsiders' que pelearán por llevar la etiqueta de equipos revelación, caso de León, Ponferrada, Azpeitia y Clavijo, vinculado esta temporada al Baskonia de ACB.

«Esta Conferencia es este año más fuerte que la Este, sin duda. Otros años ha estado más igualado, pero esta temporada con los ascensos de los dos equipos de Mallorca [Palmer y Basket Palma], que eran muy potentes, se quedan solos San Antonio y Castellón. Ahora lo que va a marcar la dureza de la competición es la clase media, y ahí la Conferencia Oeste es más fuerte», apunta David Barrio, que confía en alcanzar finalmente la orilla después de dos años quedándose a las puertas por una sola canasta.

En esa travesía que comienza el sábado ante un club de reciente creación como el CB Toledo (19:00 horas en Pisuerga), el UEMCse va a encontrar con viejos conocidos como Alex Mazaira (Cáceres), Íñigo Royo (Clavijo), Josep Franch y Dedovic (Caja 87 Sevilla) o el técnico Gonzalo Rodríguez, exObradoiro que ahora entrena en Córdoba.

