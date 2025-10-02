El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ice se zafa de un rival, en el encuentro ante Ponferrada. Carlos Espeso
Baloncesto - COPA FEB

El Movistar Estudiantes, rival en dieciseisavos de Copa de España para el UEMC

La eliminatoria se disputará en el Polideportivo Pisuerga el 21 o 22 de octubre

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:39

Comenta

El UEMC Valladolid jugará contra el Movistar Estudiantes los dieciseisavos de la Copa de España FEB. El conjunto vallisoletano se medirá el 21 o 22 de octubre al conjunto estudiantil en el Polideportivo Pisuerga.

La suerte de los de David Barrio se puede ver desde dos puntos de vista, con el vaso medio lleno si se atiende a que el Estudiantes será un rival de enjundia para llenar el pabellón y disfrutar de baloncesto de primer nivel; o con el vaso un poco más vacío, de que la categoría del rival dificultará el pase de eliminatoria.

Hay que recordar que en esta fase ya entran en liza los 17 equipos de la Primera FEB, a los que se suman los quince conjuntos clasificados de la Segunda FEB, incluido el UEMC Valladolid. Los pucelanos se ganaron el derecho a estar en el bombo tras superar en la fase previa a la Cultural Leonesa, a la Ponferradina y al Círculo Gijón.

El UEMC arrancará la liga regular mañana, a las 19:00 horas, en el Polideportivo Pisuerga ante el CB Toledo, con las bajas de Pau Isern y Pau Carreño.

