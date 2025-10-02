El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mike Hansen posa en un pasillo interior del polideportivo Pisuerga.

Mike Hansen posa en un pasillo interior del polideportivo Pisuerga. Aida Barrio

Mike Hansen / Presidente honorífico del CB Ciudad de Valladolid

«Si no se asciende no sería ningún desastre, construimos un proyecto»

Repasa la actualidad del club a las puertas del inicio de la competición, ahora metido de lleno en la parcela deportiva y de gestión diaria del club

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:30

Comenta

El descenso a Segunda FEB vino acompañado de una vuelta al calcetín interno en el CB Ciudad de Valladolid que implica un cambio en la ... forma de trabajar y hacer las cosas. Mike Hansen ha salido del anonimato para, en su calidad de presidente honorífico, irrumpir en la parcela deportiva y también de gestión del club. Su definición, sin embargo, es menos técnica. Se considera un pacificador que aúna voluntades en pro del club que fundó hace diez años.

