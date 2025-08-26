Seis canteranos realizarán la pretemporada con el UEMC CBC Valladolid

El Norte Valladolid Martes, 26 de agosto 2025, 13:29 Comenta Compartir

Íñigo Hansen, Rodrigo Núñez, Rodrigo Sánchez, Lucas Barnes, Pablo Hernández y Enrique Gutiérrez O'Callaghan, son los seis canteranos y jugadores del filial que realizarán la pretemporada en el UEMC CBC Valladolid de David Barrio. El técnico local contará con un nutrido número de jugadores locales, vallisoletanos y formados en Pisuerga durante las seis semanas que dure la puesta a punto del equipo, y con vistas a que también aporten a lo largo del curso.

Canteranos todos ellos y formados en las categorías inferiores del Club, la Escuela Lalo García y la IVECO Academy, este año jugarán con el filial morado y contarán para el técnico vallisoletano a lo largo de la campaña. De hecho, este curso el UEMC CBCV cuenta con diez fichas profesional, con lo que en los partidos habrá dos libres para que estas plazas puedan ser ocupadas por jugadores de la Cantera morada, acercando así su salto al conjunto de David Barrio.

En el primer equipo, asimismo, coincidirán con Juan García-Abril y Pablo Martín, también dos canteranos pero ya consolidados y con ficha profesional en el UEMC CBCV. La presencia de todos ellos refrenda la excelente labor de base y de los técnicos de la IVECO Academy para que la formación deportiva y personal posibilite su llegada a la élite deportiva.