Carreño, a la izquierda, junto a García Abril.
Baloncesto - Segunda FEB

Pau Carreño se sube al barco del UEMC Valladolid

El alero se incorpora a los entrenamientos tras su lesión en el hombro

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:07

Pau Carreño se suma desde este miércoles a los entrenamientos del UEMC Valladolid. El alero será una pieza más en las rotaciones de David Barrio en un inicio de Liga marcado por las lesiones, pero que no ha afectado -de momento- a los resultados, con el equipo líder en la Liga y tras el buen partido en la Copa FEB ante el Movistar Estudiantes.

La evolución positiva del alero y su lesión (luxación acromioclavicular de Grado II con un fuerte edema óseo y osteoartritis postraumática en su hombro derecho) durante estas cuatro semanas le ha permitido recibir el alta médica y comienza su reincorporación progresiva a los entrenamientos del UEMC Baloncesto Valladolid.

El alta deportiva dependerá de las molestias en la introducción al contacto y a la dinámica del equipo, por lo en ese aspecto queda pendiente de evolución.

