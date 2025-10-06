Dos meses de baja para Pau Carreño en el UEMC

El Norte Valladolid Lunes, 6 de octubre 2025, 12:17 Comenta Compartir

Pau Carreño estará cerca de dos meses fuera de las pistas tras sufrir un golpe fuerte en el partido de Copa disputado en Gijón, y que le ha tenido al margen del grupo los últimos días. El alero catalán sufre una «luxación acromioclavicular de grado II con un fuerte edema óseo y osteoartritis postraumática en su hombro derecho que le mantendrá de baja alrededor de ocho semanas», según reza el comunicado de los servicios médicos del club.

Por su parte, Pau Isern encara la recta final de su recuperación después de la lesión sufrida en un entrenamiento celebrado en Boecillo el pasado viernes 26 de septiembre. El base sufre una pequeña «rotura miofascial en la zona isquiotibial de su pierna izquierda» y ya encara la recta final de su recuperación. La vuelta de ambos a la dinámica del equipo está pendiente de evolución, aunque la del base catalán está próxima.