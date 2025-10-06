El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carreño. en el centro, en su vuelta a los entrenamiento tras la anterior lesión.
CB Ciudad de Valladolid

Dos meses de baja para Pau Carreño en el UEMC

El alero sufre sufre una luxación acromioclavicular en el hombro derecho tras un golpe sufrido en Gijón

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:17

Comenta

Pau Carreño estará cerca de dos meses fuera de las pistas tras sufrir un golpe fuerte en el partido de Copa disputado en Gijón, y que le ha tenido al margen del grupo los últimos días. El alero catalán sufre una «luxación acromioclavicular de grado II con un fuerte edema óseo y osteoartritis postraumática en su hombro derecho que le mantendrá de baja alrededor de ocho semanas», según reza el comunicado de los servicios médicos del club.

Por su parte, Pau Isern encara la recta final de su recuperación después de la lesión sufrida en un entrenamiento celebrado en Boecillo el pasado viernes 26 de septiembre. El base sufre una pequeña «rotura miofascial en la zona isquiotibial de su pierna izquierda» y ya encara la recta final de su recuperación. La vuelta de ambos a la dinámica del equipo está pendiente de evolución, aunque la del base catalán está próxima.

