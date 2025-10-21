El UEMC Valladolid lleva al límite al Estudiantes

Tuvo la victoria en sus manos Pau Isern, pero su lanzamiento no se coló, y el Movistar Estudiantes respiró. Faltaban nueve segundos para el final, ... y David Barrio había pedido tiempo muerto para organizar la última jugada, la que le podía haber dado el pase a octavos de final de la Copa de España al UEMC Valladolid. Se la jugó Isern, con confianza después de haber sido protagonista en la remontada final del equipo vallisoletano, en comunión con los más de 1.500 aficionados que se dieron cita en Pisuerga para arropar a los suyos –y eso también es importante–.

UEMC Valladolid Ice Haney (21), Pablo Marín (7), Ordóñez (13), Pablo Martín (2), Ochi (6) –cinco inicial–, Taiwo (5), Hanna (7), García Abril (-), Isern (18) y Barnes (-). 79 - 80 Movistar Estudiantes Brimah (3), Giovanetti (-), Granger (9), Vaulet (7) y Silvero (4) –cinco inicial–, Asier González (-), Filipovic (17), Salin (9), McGrew (2), Nwogbo (14) y Garino (15). Árbitros: Jorge Caamaño, Carlos Gallego y Saúl Pérez. Eliminado Nwogbo.

Parciales: 20-19, 45-44, 57-63 y 79-80.

Incidencias: Partido de dieciseisavos de la Copa de España, disputado en el Polideportivo Pisuerga ante 1.500 espectadores. El encuentro tuvo que detenerse por una de las goteras del pabellón al poco de iniciarse.

No entró, y quizá –más fríamente– esa pelota debió ser de 'Ice' Haney, el mejor anoche –una vez más– o para Jacob Hanna, que ni siquiera estuvo en la cancha en los minutos calientes, pese a que en el caso de los dos estadounidenses el plus cuando juegan es más que evidente. ¡Qué borrón le han dado a sus predecesores en el club!

'Ice' terminó el partido con 21 puntos, con cinco de cinco desde más allá de la línea de triples... Sí, definitivamente esa última bola tendría que haber ido al talentoso exterior de Misuri, en un final que podría haber sido apoteósico, y en el que el Estudiantes se vio por momentos con el partido perdido.

No cayó, porque en sus filas tiene jugadores, como Patricio Garino, que le dio las máximas ventajas a su equipo desde el perímetro en el tercer cuarto, 62-71, y después de tres triples seguidos de un jugador que llegó a jugar en los Magics, en Orlando...

Sin embargo, el UEMC no se vino abajo y siguió percutiendo. Remontó en el último periodo hasta neutralizar la diferencia y ponerse 79-77 a falta de 25 segundos. Encestó Salin de tres para los estudiantiles, e Isern no pudo anotar la que hubiese puesto el broche a una gran noche de baloncesto.