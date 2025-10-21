El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ice Haney entra a canasta, en el partido ante el Movistar Estudiantes. MAR GARCÍA
Copa España FEB

El UEMC Valladolid lleva al límite al Estudiantes

El equipo vallisoletano cae con una última canasta para ganar sobre la bocina, pero planta cara en la Copa a un Movistar que aspira a ACB

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 23:18

Comenta

Tuvo la victoria en sus manos Pau Isern, pero su lanzamiento no se coló, y el Movistar Estudiantes respiró. Faltaban nueve segundos para el final, ... y David Barrio había pedido tiempo muerto para organizar la última jugada, la que le podía haber dado el pase a octavos de final de la Copa de España al UEMC Valladolid. Se la jugó Isern, con confianza después de haber sido protagonista en la remontada final del equipo vallisoletano, en comunión con los más de 1.500 aficionados que se dieron cita en Pisuerga para arropar a los suyos –y eso también es importante–.

