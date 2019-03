Valdelosfrailes y Jóvenes por el Vino firman un manifiesto a favor de la cultura vitivinícola Un cenetenaer de jóvenes se dieron cita el sábado en la bodega Valdelosfrailes. / BODEGAS FAMILIARES MATARROMERA Mantener la tradición, poner en valor la riqueza de una tierra de viñedos como Castilla y León y un consumo responsable son los tres ejes fundamentales EL NORTE Valladolid Lunes, 11 marzo 2019, 17:29

Bodega Valdelosfrailes, ubicada en la Denominación de Origen Cigales, acogió el pasado sábado la II Jornada de Jóvenes por el Vino en la que se ha firmado un manifiesto a favor del vino basado en tres ejes y con el que se pretende avanzar en la difusión de la cultura del vino entre la juventud.

Mantener la tradición, poner en valor la riqueza de una tierra de viñedos como Castilla y León y un consumo responsable, son los tres ejes que recoge el manifiesto firmado por más de un centenar de jóvenes y Bodegas Familiares Matarromera. El grupo apoya esta iniciativa por segundo año consecutivo, ya que considera que es esencial para el crecimiento del sector del vino en España. «Tenemos, en la actualidad, el reto de conectar con perfiles jóvenes para que el vino forme parte de sus momentos de ocio, y esta asociación supone un impulso», asegura Roberto Sanz Soblechero, director de Comunicación y Estrategia del grupo. El primer evento grande de este movimiento tuvo lugar hace un año en Emina, donde se juntaron 70 jóvenes para disfrutar y compartir parte de los vinos que el grupo elabora en la Ribera del Duero.

Para esta ocasión, Bodegas Familiares Matarromera ha puesto a disposición de la asociación sus instalaciones de la DO de Cigales, Bodega Valdelosfrailes, que este año celebra su vigésimo aniversario. Más de un centenar de jóvenes llegaron en dos autobuses fletados por la bodega desde el centro de la ciudad de Valladolid a media mañana. A su llegada, se les recibió con una copa de vino y tuevo lugar un debate informal sobre la visión que tienen los jóvenes del sector. En este sentido, el fundador de la Asociación, Pablo Nieto, invitó a todos los participantes a convertirse en «embajadores de una tierra de excelentes vinos por todo el mundo y a poner en valor nuestras tradiciones». «Tenemos la suerte de contar las mejores de DO's de España gracias a variedades como el tempranillo, el verdejo o la garnacha», ha asegurado. En cuanto a la forma de consumir vino, todos los jóvenes han coincidido en que «la mejor manera de disfrutar de una copa de vino es con amigos». Además, se han trazado ideas para fomentar su consumo responsable entre la juventud.

Todos los asistentes tuevieron la oportunidad de degustar los vinos que Bodegas Familiares Matarromera elabora en la DO de Cigales gracias a un proyecto que ha sabido incorporar modernidad, tecnología y vanguardia al clasicismo de una tierra con gran potencial, favoreciendo la revolución del tinto en Cigales.

Jóvenes por el Vino

La asociación fue constituida a finales de 2017 en Valladolid por varios jóvenes amantes del vino para promocionar y defender la cultura vitivinícola y enológica entre los jóvenes. En la actualidad, suma 435 socios, 51 bodegas y tres denominaciones de origen colaboradoras: Rueda, Toro y Cigales. La asociación tiene como objetivo acercar la cultura vinícola a los jóvenes y eliminar los prejuicios que se han creado en los últimos años en torno a él. Visitas a bodegas, fiestas y 'anti-catas' son las actividades principales que organiza la Asociación para aglutinar semanalmente a jóvenes de toda Castilla y León, sobre todo, de la provincia de Valladolid.

Bodega Valdelosfrailes

Es el proyecto que Bodegas Familiares Matarromera posee en la DO de Cigales. Su origen se remonta a la tradición vitivinícola de la familia de Carlos Moro, cuyos antepasados cultivaban viñedo, tenían bodegas y elaboraban vino en las zonas de Cubillas de Santa Marta y Valoria la Buena. En el año 1997 este bodeguero y viticultor, que ya había fundado la Bodega Matarromera en la DO Ribera del Duero, decide apostar por el cuidado de viñedos en esa zona para construir, al año siguiente, el edificio donde elaboraría magníficos tintos. Realmente fue en 1999 cuando amplía este proyecto acometiendo un ambicioso plan de inversiones incluyéndolo en la DO Cigales denominándolo Valdelosfrailes para hacer referencia al origen del vino en la comarca, que se remonta al S.XII con los monjes cistercienses del Monasterio de Santa María de Palazuelos, de ahí el nombre del valle de los frailes para elaborar vinos elegantes, afrutados, equilibrados y minerales.