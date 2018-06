Castilla y León logra cinco de los 27 galardones de los Premios Manojo La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, posa junto a los galardonados en el XVII Concurso Nacional de Vinos de las Bodegas Cooperativas Premios Manojo. / Rubén Cacho-Ical La consejera de Agricultura destaca el nuevo decreto para «dar mayor autocontrol a los propios productores» EL NORTE Viernes, 15 junio 2018, 20:27

Castilla y León se alzó hoy con cinco de los 27 galardones que concedió el comité de cata, compuesto por medio centenar de personas, en el ámbito del XVII Concurso Nacional de Vinos Premios Manojo para bodegas cooperativas que organiza la Unión Regional de Cooperativas Agrícolas (Urcacyl). La comunidad autónoma fue la segunda con más galardones, solo por detrás de Castilla-La Mancha, que fue la gran triunfadora al llevarse 15, aunque había presentó más concursantes, mientras la Comunidad Valenciana obtuvo cuatro premios, Andalucía dos y Cataluña uno.

La cata y la entrega de premios se celebró en las Casas del Tratado de Tordesillas (Valladolid), donde el jurado resaltó la alta calidad de las bodegas cooperativas de 13 autonomías del país que participaron con un total de 517 vinos. Entre los 65 vinos finalistas del certamen se encontraban 33 procedentes de bodegas cooperativas de Castilla-La Mancha. La segunda comunidad con más vinos finalistas fue Castilla y León con 17, seguida de Valencia, con nueve; Cataluña y Andalucía, con dos; y Extremadura y La Rioja, con un vino cada una de ellas.

En el caso de Castilla y León, según informa Ical, la bodega San Roque de la Encina, de Vastrillo de la Vega (Burgos), obtuvo dos distinciones, una de oro y otra de bronce, ambas en la categoría de tintos crianza; mientras que Bodegas Arlanza, de Villalmanzo (también en Burgos), se alzó con el premio de plata en la categoría de tintos reservas.

Los otros dos premios de la autonomía fueron el oro en la categoría de blancos jóvenes para la bodega Reina de Castilla, de la localidad vallisoletana de La Seca, en la DO Rueda, y otro oro, esta vez en la categoría de tintos reservas, para la bodega Vino de Toro, de Toro (Zamora).

Los cinco premiados

En concreto, los vinos premiados son los sigueintes: En la categoría de Blancos Jóvenes se ha llevado el Manojo de Oro El Bufón Verdejo 2017, de la Cooperativa Bodega Reina De Castilla (La Seca, Valladolid), de la DO Rueda. El Manojo de Oro de los Tintos Crianza ha sido para Monte Pinadillo 2014, de la Bodega San Roque de la Encina Sociedad Cooperativa (Castrillo de la Vega, Burgos), de la DO Ribera del Duero, mientras que Cerro Piñel 2014, de la misma cooperativa, ha logrado el Manojo de Bronce. El Manojo de Oro de los Tintos Reservas ha recaído en Arco del Reloj 2012, de la Cooperativa Vino de Toro (Toro, Zamora), de la DO Toro; y el Manojo d Plata, en Dominio de Manciles 2014, de la Cooperativa Arlanza (Villalmanzo, Burgos), de la DO Arlanza.

La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, dio la enhorabuena a los premiados y a los organizadores. Y destacó que «Urcacyl desarrolla un papel fundamental en uno de los grandes retos del futuro del campo en Castilla y León: la unión y la fortaleza del sector productor, del sector primario». Tras destacar que «el vino es uno de los grandes productos de la economía de Castilla y León», afirmó que «los Premios Manojo son de referencia, ya que son los únicos con este carácter profesional, técnico y organizados por cooperativas de carácter nacional, y han evolucionado, desde su creación hace dos décadas, desde las 65 muestras que se presentaron en la primera edición a las 517 de la actual».

Apuesta por el cooperativismo

Marcos recordó que el Gobierno autonómico «apuesta por el cooperativismo», un sector donde «Urcacyl tiene mucho que decir», puesto que agrupa a 32 cooperativas y 6.000 socios en el sector del vino, con una facturación superior a los 81 millones de euros, lo que supone, a su juicio, «un porcentaje muy importante de esos mil millones de euros que ya ha facturado el sector en la comunidad autónoma, según el último informe Nielsen».

«El vino es un sector pujante en Castilla y León, y seguimos apostando por él para aumentar su comercialización. En estos momentos, en los canales tradicionales, una de cada cuatro botellas del vino de calidad que se vende en España es vino de Castilla y León, una cifra que, en los canales especialistas, alcanza el 36% y el 39% cuando se habla de comercialización de vino de calidad por internet», explicó.

Además, como prueba de la apuesta de la Junta de Castilla y León por el sector del vino, recordó que ayer mismo el Ejecutivo autonómico ha dado «un paso adelante para seguir apostando por la calidad, para flexibilizar y dar mayor autocontrol a los propios productores, con un nuevo decreto». En esa normativa, según expuso, «se aprobará el reglamento que regule el nuevo procedimiento para avanzar en la categorización del vino de calidad y su control, facilitando el arraigo al propio territorio, con nuevas figuras».

«Facilitamos y simplificamos la posibilidad de que haya denominaciones de origen de vino de pago, algo que hasta ahora era muy complicado, y avanzamos para que cualquier DO pueda reconocer también los vinos de pueblo, aquellos que la uva es de un determinado pueblo, o los vinos de paraje, que son más específicos», señaló, siempre con el objetivo de que los vinos de la comunidad «tengan cada vez más presencia en los mercados, que cada vez son más exigentes y más especializados».

«Aunque el vitivinícola ya es un sector muy pujante, tenemos que seguir apoyándolo. Ahora mismo está abierto a consulta pública esa nueva regulación en el Gobierno Abierto, e invitamos a cuantos crean que pueden aportar a que nos transmitan sus opiniones», afirmó antes de apuntar que confían en que la nueva normativa pueda entrar en vigor antes de que acabe el presente año, «para empezar a trabajar en esta línea y tener resultados cuanto antes».