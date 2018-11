La última temporada de Juego de Tronos ya tiene fecha de estreno 01:00 Con un vídeo de menos de un minuto de duración HBO anuncia que estrenará la octava temporada en el mes de abril EL NORTE Valladolid Martes, 13 noviembre 2018, 17:51

'Juego de Tronos' ya tiene fecha definitiva para el comienzo del fin. HBO ha anunciado a través de un vídeo de menos de un minuto de duración que el estreno de la última temporada será en el mes de abril.

El vídeo, que no aporta ninguna imagen nueva sobre el final, tiene como colofón la fecha de estreno de la octava temporada. La descripción que hace HBO es la siguiente:

«Every battle. Every betrayal. Every risk. Every fight. Every sacrifice. Every death. All #ForTheThrone. The final season of Game of Thrones returns in April».

«Toda batalla. Toda traición. Todo riesgo. Toda lucha. Todo sacrificio, Toda muerte. Todo #PorElTrono. La temporada final de Juego de Tronos llega en abril»

Ese #ForTheThrone (#PorElTrono, literalemente, veremos la traducción) tiene pinta de ser el lema escogido para esta campaña. De momento, HBO está dejando clips cortos con los momentos más importantes de la serie hasta la fecha. Son los siguientes:

- No es una reina es una khalessi

- La batalla de los Bastardos

- La Boda Púrpura

- El Norte Recuerda