Ocho series de estreno para este verano Si el calor te da pereza aquí tienes algunas series recién salidas del horno a las que engancharte en época estival

El calor, las vacaciones y el tiempo libre pueden ser un buen combo para los amantes de las series y es que solo hay una cosa mejor que una buena historia debajo de la manta: una buena historia a la sombra mientras los 40 grados aprietan.

Estas son algunas de las series que se estrenan este verano:

- Paquita Salas. Vale, no es un estreno veraniego pero es el rescate más valorado por la audiencia española (Lo de 'La Casa de Papel' lo valoran en todo el mundo). Esta representante de estrellas tan particular aterrizará en Netflix el 29 de junio con su propia estrella. Paquita Salas pasa así de 'webserie' experimental y de culto a la plataforma audiovisual más grande del mundo. Y es que 'los javis' y Brais Efe siguen de moda y ya han firmado una tercera temporada antes del estreno de la segunda. Paquita seguirá en su línea: mucho humor y un poco de ridículo conservando su reparto original. Como novedad, el tema de cabecera estará interpretado por Rosalía y compuesto por Manu Guix.

- Castle Rock. Simplemente imprescindible si eres fan de Stephen King. No se basa directamente en ninguna de las novelas de King... es mucho más que eso: bebe de su universo. La gran apuesta de Hulu (la cadena de 'El Cuento de la Criada') para 2018. Se estrena el 25 de julio. Escrita y dirigida por J. J. Abrams contendrá referencias a 'It', 'La zona oscura', 'Misery' y 'Carrie' cuya protagonsita Sissy Spacek interpreta un papel en la serie. El reparto cuenta con Bill Skarsgård, conocido por dar vida al payaso de 'It' y Terry O'Quinn el John Locke de Perdidos.

-'Sharp Objets'. Basada en una novela de Gillian Flynn, la autora de 'Perdida' y dirigida por Jean Marc Vallé, realizador de 'Big Little Lies', ahí es nada. 'Heridas abiertas', su título en español, se centra en la historia de Camille Preaker una periodista que regresa años después a su ciudad natal tras pasar por un psiquiátrico, para investigar el asesinato de dos preadolescentes. Entre la investigación y su propio pasado debe enfrentarse a los recuerdos de su hermana y a su madre. Un personaje muy valorado en la comunidad, pero fría y manipuladora en la intimidad. 'Heridas abiertas', su título en español es un thriller protagonizado por Amy Adams, Patricia Clarkson y Chris Messina. Se estrena el 9 de julio en HBO.

- The Innocents. Netflix se lanza de nuevo al producto juvenil con esta serie británica de ciencia ficción que se estrenará el 24 de agosto. Una serie a más puro estilo 'Romeo y Julieta' con dos adolescentes que huyen de sus casas para disfrutar de su amor prohibido. El toque fantástico llega cuando se dan cuenta de que ella es una cambiaformas, lo que pondrá en peligro sus vidas y su relación.

- Des(encantada). La nueva serie de animación de Matt Groening, creador de 'Los Simpson' y 'Futurama'. En esta ocasión, esta producción de Netflix lleva al espectador hasta Dreamland con la princesa alcohólica Bean, Elfo, su compañero elfo y Luci, su demonio. Una comedia animada para adultos, como no podía ser de otra manera, que se estrena el 17 de agosto.

-Jack Ryan. Prime Vídeo (Amazon) lleva a la pequeña pantalla, por primera vez, al personaje de Tom Clancy. Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck y Chris Pine ya le dieron vida en el cine. Ahora el actor que le interpretará es John Krasinski, conocido por su particpación en 'Gossip Girl'. Se estrenará el 31 de agosto.

- El Día de Mañana. Movistar + cuenta la historia de Justo Gil, un joven que llega a la Barcelona de los años sesenta dispuesto a comerse el mundo. Allí conocerá y se enamorará de Carme Román, una aspirante a actriz. Una crónica de la época en la Ciudad Condal en unos años en los que la ciudad sufría toda una revolución cultural y política. Se estrena el 22 de junio.

- La Casa de las Flores. Una comedia negra mexicana que se desarrolla en una florístería de gran éxito. La realidad, los secretos, las mentiras y algún amante de la familia que regenta el comercio. Humor, drama y Paco León en el reparto interpretando a María José, una mujer transgénero. También veremos a Verónica Castro, Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Dario Yazbek Bernal, Sheryl Rubio, Juan Pablo Medina, Arturo Ríos, Claudette Maille, Lucas Velasquez, Sofia Sisniega, Luis de la Rosa, Sawandi Wilson y Natasha Dupeyron,

Así pasarás un verano divertido y fresquito.