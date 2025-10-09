El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Funambulista y Ku Minerva, entre los artistas del Benidorm Fest 2026

Serán finalmente 18 proyectos los que se presenten a un festival que repesca a Luna Ki y a artistas de otros concursos como Mayo o Mikel Herzog Jr.

I. C. Roncal

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:45

Mientras Eurovisión dilucida aún si Israel podrá competir o no en el certamen, en RTVE van dando los pasos necesarios para una nueva edición del Benidorm Fest, el festival que desde el año 2022 decide quién será el representante de España en la competición. Funambulista y Ku Minerva serán los artistas más destacados en esta quinta edición, que repesca a Luna Ki y recupera a cantantes de otros concursos como Mayo o Mikel Herzog Jr.

Ha sido María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, la responsable de ir revelando en rueda de prensa las 18 nuevas candidaturas. Porque sí, el concurso crece y abre el recital a dos proyectos más que en la anterior edición. Sin duda, uno de los concursantes más llamativos es Diego Cantero, a quien conocemos como Funambulista. El artista, una de las voces más reconocibles del pop en español, con dos décadas de trayectoria a sus espaldas y ocho discos, contaba que está «muy ilusionado» y «con ganas de vivir la experiencia», al tiempo reivindicaba más música en la televisión, «que le hace falta a este país». Con experiencia por los pasillos de la corporación contaba que este jueves se vivía «una emoción especial y contagiosa».

Como en anteriores ediciones, el Benidorm Fest no tiene miedo de echar la vista atrás y en este sentido lo hace con Ku Minerva, figura icónica de la música dance en español, que en el 95 llenó las pistas de baile con 'Llorando por ti'. «No sé si llorar, reír, solo que sé que estoy muy emocionada y agradecida por la gran oportunidad que se me está brindando», contaba la catalana. «Me planteo este Benidorm Fest con mucho trabajo, dando lo mejor de mí y disfrutándolo porque es una oportunidad única y hay que aprovecharla y ser feliz», concluía la artista con cuatro álbumes a sus espaldas.

El 10 de febrero de 2026 tendrá lugar la primera semifinal; el 12 de febrero, la segunda, y el 14 de febrero se decidirá quién representa a España en Eurovisión.

