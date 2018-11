Casi todas las referencias al universo de Stephen King de 'Castle Rock' Con más apelaciones a las adapaciones al cine y a la televisón que a los libros la serie es un homenaje al escritos estadounidense M. E. GARCÍA Domingo, 11 noviembre 2018, 17:57

Stephen King es el escritor vivo más adaptado del mundo. En 'Castle Rock' se referencia a sus novelas pero sobre todo a las adaptaciones que se han hecho de sus obras bien sean películas, miniseries... en total las obras del de Maine se han llevado a la pantalla nada más y nada menos que 51 veces... de momento. Estos son lo guiños que se pueden encontrar en la serie de Hulu (en España Movistar+):

- Castle Rock. El nombre de la serie es el del pueblo imaginario en que se desarrollan muchos de sus cuentos y novelas: Bag of Bones, Cujo, The Dead Zone, Needful Things, The Dark Half y Lisey's Story. Maine y ciudades inventadas son marca de la casa.

Sissy Spacek en 'Carrie'.

- El reparto. Sissy Spacek se hizo famosa por encarnar a 'Carrie' en la primera película (Abigail Breislin en el remake) y ahora es la madre del protagonista de 'Castle Rock'. Además, Melanie Lynskey trabajó en la miniserie Rose Red, inspirada en un libro del escritor. Por supuesto, Bill Skarsgård, el nuevo Pennywise, juega aquí un papel fundamental.

Lugares comunes:

- La prisión de Shawshank es la misma que figura en la película The Shawshank Redemption (1994).

- ShawShank es tamibén la prisión de La Milla Verde. Ahí el protagonista era capaz de curar enfermedades tan graves como el cáncer. En 'Castle Rock' el personaje de Bill Skarsgård se lo provoca a su compañero de celda.

- Además durante la película de 'It', que tiene lugar en Derry, pueblo imaginario también, se menciona en varias ocasiones a Castle Rock.

- Castle Rock es mencionada de paso en otras novelas, como The Stand, The Mist y en cuentos como The Body (en el que se basó la película Stand by Me) y Rita Haywoth and The Shawshank Redemption, entre otros.

- El bar The Mellow Tiger, el restaurante Nan's Luncheonette y la tienda The Emporium Galorium, sí están situados en Castle Rock, y el hospital psiquiátrico Juniper Hill se halla cerca, si bien Derry también tiene el local de comidas.

The Mellow Tiger en Castle Rock.

Lugares cambiados

- La prisión estatal de la novelita Rita Hayworth y la redención de Shawshank (1982), mencionada en otras once publicaciones de Stephen King se localiza en el mismo estado de Maine, pero la serie se encuentra junto a Castle Rock convirtiéndose en uno de los pilares de la economía del pueblo por los puestos de trabajo que proporciona.

- El cementerio Harmony Hill no se encuentra en el hogar de Alan Pangborn (Scott Glenn) o el difunto Cujo en los libros, sino en la desgraciada población que cae ante una epidemia vampírica en El misterio de Salem's Lot (1975).

Películas y detalles

- En las escenas del primer tráiler de Castle Rock figura un viejo periódico local en el que se da la noticia del suicido del alcalde de la Penitenciaría Shawshank, hecho descrito en el cuento que inspiró la película The Shawshank Redemption (1994).

- El regreso de Alan Pangborn. Este personaje que aparece en dos ocasiones en novelas de King. Es el protagonista de Needful Things y de su adaptación cinematográfica, donde lo encarnó Ed Harris. En la película The Dark Half (1993), lo interpretó el actor Michael Rooker.

- En la serie, Alan Pangborn desentierra un perro ya que Ruth Deaver, cree que ha vuelto a la vida. Esta escena hace referencia a Pet Sematary, historia de King donde los animales sepultados vuelven de la muerte.

Cuando Ruth cree que la perra ha vuelto a la vida.

- Lacy guarda en su despacho muchos recortes de periódicos y todos ellos hacen referencia a casos y crímenes de obras de Stephen King como Needful Things, Stand by Me y Cujo.

Jackie Torrance.

- Jackie Torrance. Este personaje se encarga de despejar dudas. Su apellido, Torrance, es el mismo que el de la familia de El Resplandor y es ella quién narra la hostoria familiar de cómo su tio se volvió loco en un refugio de esquí de montaña y mató a toda su familia.

- Molly busca un nuevo camello después de que al suyo se le acabe los suministros. Cuando llega al lugar en cuestión se encuentra con una particular escena: un grupo de niños con extrañas máscaras está representando un juicio. Esta escena hace referencia a la historia corta de Los chicos del maíz.

- El mismo personaje de Molly es un referencia. Sus poderes sobrenaturales se pueden encontrar en El Resplandor, Carrie, etc.

Molly.

- En el segundo episodio se encuentra uno de los diálogos más claros en numerosos en cuanto a referencias. La voz en off de Dale Lacy menciona el caso del perro, el estrangulador, el del cuerpo encontrado de un chico junto a las vías de un tren, el suicidio de la mascota escolar... y ahí están Cujo, The Dead Zone, The Body y The Shinning.

- En el momento en que el joven guardia de Shawshank que desencadena toda la historia comienza a enloquecer, dibuja en los monitores de las cámaras de seguridad una cara sonriente. En la novela Mr. Mercedes (2014), la tarjeta del asesino también es retratada con ese 'emoji'.

- En la celda donde encierran al personaje sin nombre interpretado por Bill Skarsgård existen varias pintadas en la pared. Entre ellos se puede leer el nombre de Grim Reaper, quien fue protagonista de una historia corta de King publicada en 1969 como The Reaper's Image. El relato gira alrededor de un antiguo espejo isabelino, en el que aquellos que lo miran ven el retrato de Reaper y terminan desapareciendo.

El perro que hace que Ruth se tire por el puente.

- Cujo se encuentra muy presente en el quinto episodio, cuando Alan está dando un discurso en el pueblo y Ruth se pone muy nerviosa al escuchar un perro que empieza a ladrar de forma continúa. Ella se tira por el puente aunque su hijo consigue salvarla.