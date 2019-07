Todas las referencias de la tercera temporada de 'Stranger Things'

Con una nueva temporada de Stranger Things llegan las referencias que año tras año gusta tanto encontrar a los fans. En esta ocasión los creadores no se han limitado ha referenciar películas de los años ochenta sino que han dado el salto a los noventa. Estos guiños anacrónicos no son muhos pero permanecen en la memoria colectiva en modo tatuaje: Terminator y Parque Jurásico.

En esta tercera temporada tenemos al 'Terminator ruso' en alusión a la película dirigida por James Cameron en 1984, sin embargo, a pesar de que movimientos del personaje son realmente parecidos a los del personaje encarnado por Schwarzenegger, sus habilidades de combate y su parecido físico recuerdan más al T-1000 que interpretó Robert Patrick en los noventa.

La referencia a Parque Jurárico es doble. Por una parte, el alcalde de Hawkins, Kline, pronuncia su discurso del cuatro de julio y afirma que «no han reparado en gastos». Por otro lado, la escena del espejo y el Azotamentes se parece sospechosamente a la del T-Rex en la primera película de la trilogía de Spielberg.

El trío de referencias noventeras lo cierra Dustin con su martillo automático muy similar al de Homer Simpson en aquel capítulo de los inventos. El episodio se titula 'El mago de Evergreen Terrace' y se emitió en 1998.

Por supuesto, no podían faltar las referencias ochenteras. Puede que la más complicada de encontrar fuera el desafío lanzado en Twitter por los guionistas.

it’s monday and we want to play a game:



there’s a particular easter egg in episode 2 of s3 that you haven’t found, first person to crack it gets a prize. go! pic.twitter.com/0wfQOmNmtV Stranger Writers (@strangerwriters) 8 de julio de 2019

Muchos lo intentaron pero ante las respuestas fallidas los guionistas decidieron dar alguna pista y explicar lo que no era: Back to the Future, Jaws, Wonder Woman, pósters, canciones, Nancy Drew, camisetas, Radio Shack, la expresión «ratas de centro comercial», Terminator, Evil Dead y Alien, pero sí era una referencia cinematográfica. Y ahí estaba, porque siempre está, el usuario capaz de desentrañar el más complicado de los misterios:

winner, winner, banana boat for dinner https://t.co/Thw55kfS1L Stranger Writers (@strangerwriters) 8 de julio de 2019

Se trata de la tumba de Beetlejuice en la película de Tim Burton, un largometraje protagonizado por Winona Ryder, una de las actrices principales también de la serie. También es curioso que esta película se estrenara en 1988 mientras que la serie transcurre en 1985.

La figura se encuentra en la maqueta del pueblo creada por el Señor Clarke, el profesor de Ciencias de la escuela secundaria de Hawkins cuando Joyce le visita para contarle el extraño caso de los imanes.

Mención aparte merece una de las últimas escenas de la temporada en la que Robin y Steve acuden a un videoclub a pedir trabajo. Por supuesto los póster de diferentes películas de la época aparecen y desaparecen de la pantalla y son solo aptos para los ojos más rápidos. Sixteen Candles, Fast Times at Ridgemont High, Scarface, Firestarter, Alone in the Dark, Mad Max, entre otras. El hecho de que simplemente aparezca un videoclub es una referencia en si misma.

En el cine

Los protagonistas de 'Stranger Things' acuden al cine un par de veces durante esta tercera entrega. La primera, para ver 'Day of the Dead' de George A. Romero estrenada, claro, en 1985 (Episodio 1: Suzie, Me recibes?). Otra que se estrenó ese mismo año y que forma parte de la memoria colectiva del mundo occidental es 'Regreso al Futuro' en una escena realmente divertida con Steve y Robin abducidos por la película (y alguna sustancia psicotrópica) y con Dustin y Erica haciendo de padres sufridores (Episodio 7: La Mordedura). En esa misma escena Erica le pregunta a Dustin que qué hacen en la sala de cine a lo que él responde que «esconderse como Oswald». Harvey Lee Oswald, el asesino 'oficial' de J. F. K., fue detenido precisamente en un cine, el Texas Theatre, en Dallas.

En el primer episodio, en la habitación de Jonathan (Charlie Heaton) hay pósters de la película The Evil Dead (1983), de Sam Raimi.

Y si la escena del espejo, el Azotamentes y el centro comercial recuerda a la del tiranosaurio de Parque Jurásico el momento en el que Nancy huye del mostruo en el hospital y se encierra en una habitación recuerda a la escena más mítica de Alien.

Kárate Kit es otra de esas películas que encontramos un par de veces. La primera vez, Eleven y Max miran una revista para adolescentes con la foto de Ralph Macchio en portada. Además, Lucas se pasa media temporada con una bandana en la cabeza como la de Laruso.

Otro que parafrasea el diálogo de otra película es el jefe Hopper: «Puedo hacer lo que quiera, soy el jefe de policía» lo mismo que el Jefe Brody en 'Tiburón'. Y a esta misma película de Spilberg se parece el argumento: un pueblo en peligro el 4 de julio, con discurso de alcalde incluido.

Durante toda la temporada aquellos que son poseídos por el Azotamentes explotan en una masa informe como en 'The Blob'. Además, el 'modus operandi' del 'bicho' recuerda al de 'La invasión de los ladrones de cuerpos'. Y si en la manera de actuar se parece a este clásico, en cuanto a su aspecto podría venir a la mente 'La Cosa' o 'La Mosca'. La manera de demostrar que Billy está poseído es el calor. Por otra parte, Lucas hace mención a la película para recordar que la primera versión es un clásico pero el remake dirigido por John Carpenter mucho mejor para establecer un paralelismo con el caso del nuevo sabor de la Coca Cola.

El complejo que tienen montado los rusos en el subsuelo es un calco tanto en distribución como iluminación de la nave espacial del clásico de Stanley Kubrick '2001: Una Odisea en el Espacio'.

Y llegamos a las ratas. Existe un clásico del terror que pocos recordarán llamado 'La revolución de las ratas' que puede traer a la mente, así, como quién no quiere la cosa, la manera en la que el Azotamentes comienza a crecer poseyendo a estos animales.

El actor ochentero 'rescatado' para esta temporada -después de Matthew Modine, en la primera, Paul Reiser, en la segunda y tercera y Sean Astin, en la segunda también- es Cary Elwes como el alcalde corrupto Larry Kline que se hizo famoso como el héroe Westley en una de las películas de culto de la década de 1980, 'La Princesa Prometida'.

Cary Elwes en 'Stranger Things' como alcalde Kline.

Otra de las referencias más divertidas y épicas es el momento en el que Dustin le tiene que cantar a su chica la canción de 'La Historia Interminable'. Un momento que les da a sus amigos una munición casi infinita para reírse de él eternamente.

La televisión no podría ser menos y las referencias a la pequeña pantalla también están ahí. Jim Hopper (David Harbour) ve en televisión la serie Magnum P.I., protagonizada por Tom Selleck. De allí toma la idea de comprarse una camisa decorada con palmeras.

Por referencias se pueden rescatar hasta algunas de cómics. Dustin llama Cerebro a su antena, igual que el dispositivo que permite al Profesor Xavier conectar su mente con la de otros mutantes. De la misma manera Max le deja a Eleven un par de his

Musicales

Por supuesto la colección de canciones que suenan durante esta temporada es amplia y un canto (nunca mejor dicho) a la época.

- Capítulo 1: Canciones que se escuchan en la piscina: Rock This Town (1981), de Stray Cats; Moving in Stereo (1978), de The Cars; y Hot Blooded (1978), de Foreigner. La canción que escucha Karen Wheeler (Cara Buono) mientras se arrega es (I Just) Died in Your Arms (1986), de la Cutting Crew, un fallo, esta canción data de un año después.

- Capítulo 2: You Don't Mess Around with Jim (1972), de Jim Croce, cuando Hopper conduce su patrulla; Get Up and Go (1982), de The Go-Go's, cuando Robin (Maya Hawke) atiende clientes en la heladería Scoops Ahoy; Material Girl (1984), de Madonna, cuando Eleven y Max (Sadie Sink) van de compras al Starcourt Mall; y Cold as Ice (1977), de Foreigner, cuando Eleven rompe su noviazgo con Mike.

- Capítulo 3: Angel (1984), Madonna, cuando Eleven y Max están leyendo revistas; Lovergirl (1984), Teena Marie, cuando Hopper regresa a casa; Things Can Only Get Better (1985), por Howard Jones, cuando Steve (Joe Keery) y Dustin (Gaten Matarazzo) vigilan si hay espías soviéticos en el centro comercial; Wake Me Up Before You Go-Go (1984), por Wham!, durante la clase de aerobic; y American Pie (1971) por Don McClean, en casa de Heather Holloway (Francesca Reale).

- Capítulo 4: La canción que suena cuando Billy regresa a la fábrica donde se oculta el Azotamentes es We'll Meet Again (1939) de Vera Lynn. Es la misma canción se escucha en la escena final de Dr. Strangelove (1964), dirigida por Stanley Kubrick.

- Capítulo 5: La canción que suena cuando Hopper decomisa un auto en la gasolinería es Strike Zone (1983) por Loverboy.

- Capítulo 6: La canción que suena cuando Hopper golpea al Dr. Alexei (Alex Utgoff) es Neutron Dance (1983) por The Pointer Sisters.

- Capítulo 7: La canción que suena al inicio del episodio, mientras se instala la feria del 4 de julio en Hawkins en R.O.C.K. in the U.S.A. (A Salute to 60's Rock), de 1985, por John Mellencamp.

- Capítulo 8: Cuando el Equipo Scoop se dirige a la antena en la colina suena (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher (1967) por Jackie Wilson. Durante la mudanza de los Byerssuena una versión de Heroes, de David Bowie, pero interpretada por Peter Gabriel en Scratch My Back (2010).