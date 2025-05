Las audiencias, cuando son malas, se esconden bajo la alfombra y ni se mencionan hasta que al programa no le queda otra que cerrar por ... los malos resultados. Ha ocurrido así siempre. Por eso, más allá de que hubiera una estrategia detrás para tratar de remontar el vuelo, lo que este miércoles se vivió en 'La familia de la tele' fue algo inaudito. Poner sobre la mesa que los datos no solo no son los que esperabas sino que están muy por debajo de la peor de tus predicciones tiene algo de abrirse en canal y quemarse a lo bonzo.

Fue la colaboradora Belén Esteban la que escenificó ese sentimiento: «Me quiero ir del programa». Cinco palabras que dejaron desencajada a María Patiño, que rompió a llorar en mitad del espacio. «Estoy amargada aquí. No me gusta el formato, ni los temas. Yo quiero ser la que era, teníamos un tema y se nos iba la vida en ello. Yo estoy acostumbrada a hacer otro tipo de televisión», continuaba la de Paracuellos, que aseguraba que el tropezón en audiencias no tenía nada que ver y que lo que quería era más tiempo para ella. Falso. Ella misma reconocería despué que echaba de menos 'El pisito' desde el que emitían 'Ni que fuéramos Shhh...'.

Kiko Matamoros no dudó en afearle la conducta. «A mí no me van a arrugar ni los comunicados de unos ni las recogidas de firmas para las monjitas. Yo sí me siento obligado a estar aquí y dar lo mejor de mí mismo, no se me ocurriría en este momento irme», zanjaba.

«Vamos a luchar, no me da la gana de hundirme», animaba Patiño tras una conexión con Kiko Hernández en la que este les decía que no les reconocía. Una terapia de familia que pese a recordar al 'Sálvame' más puro, no logró remontar el vuelo. Si ni con esas mejora sus datos, puede que nunca lo haga.