De guionista a presentador, Pablo González Batista cuenta con una de las trayectorias más polifacéticas de la televisión. El también periodista es una de las plumas que está detrás de los satíricos rótulos de 'Cachitos de hierro y cromo' (que se emite ahora en La 2 los sábados, a partir de las 22:00 horas), además de haber debutado en el 'prime time' de Telecinco como uno de los presentadores del breve regreso de 'Caiga quien caiga' -el 2 de marzo finalizará sus emisiones salvo que Telecinco cambie de nuevo su plan-, junto a Santi Millán y Lorena Castell.

-Empieza fuerte el año con el especial de 'Cachitos' cada 31 de diciembre.

-Tuvo muy buena audiencia, con bastante buen resultado también en cuanto a crítica y público, que no suele ser habitual. Nos suelen meter mucha caña, sobre todo desde un determinado espectro político. Este año Lalachus asumió todo ese odio con las campanadas (risas). He empezado 2025 de una forma muy guay. Me da un poco de pena acostumbrarme y pensar que el año va a ser así todo el tiempo, porque probablemente no ocurra.

-Wyoming acabó señalado políticamente por 'Caiga quien caiga'. Usted es el de 'Cachitos' también... ¿Teme ese señalamiento?

-Wyoming no necesitó el 'Caiga quien caiga' para ser señalado ideológicamente, ya se bastaba él solo (risas). En mi caso va a ser un poco igual. Los formatos no te manchan. La verdad es que no tengo ese miedo, de hecho también vengo significado de casa. Yo lo digo con 'Cachitos'. Dicen que se nos ve el plumero y nos meten caña de todos lados: que si somos sicarios o lacayos del Gobierno, o que si nos hemos metido mucho con Pedro Sánchez este año. Esa es la prueba del algodón de que estamos haciendo bien nuestro curro.

-Un guionista presentando 'Caiga quien caiga'. ¿Cómo lo ha vivido?

-No soy un presentador al uso. Tengo una personalidad un poco híbrida, que me permite hablar muy de tú a tú con los equipos de guion. Enseguida voy a la redacción, busco a los guionistas y me siento con ellos. Y yo sé que hay una parte muy importante del trabajo de guion que consiste en saber cómo te gustaría que escribiera la persona para la que escribes. De todas maneras, para mí venir a un sitio a leer lo que me han escrito otros es un privilegio absoluto. Pero inevitablemente, y entiendo que todos lo hacemos, cuando a mí me llega el guion, me gusta incorporar alguna idea, me gusta adaptarlo. Hay muchos chistes que me encantan y digo: 'ojalá se me hubieran ocurrido a mí'.

-¿Sois equidistantes?

-Cuando estudiaba periodismo siempre tenía el miedo de tener que trabajar en un sitio donde me dijeran qué tenía que pensar, o qué tenía que escribir. Es algo que ocurre, pero he tenido la suerte de que a mí no me ha pasado. En todos los sitios en los que he estado, y he estado en muchos porque he dado muchos tumbos, he podido decir exactamente lo que quería. Siento la misma libertad en 'Caiga quien caigo' que siento en 'Cachitos', que es absoluta, o la misma que tengo en 'Todo es mentira', con el añadido de que es un programa en directo. Es la misma libertad con la que he hecho sátira política en mi vida. Me siento totalmente libre.

-¿Qué diferencia el 'Caiga quien caiga' con su trabajo en 'Todo es mentira'?

-El 'Caiga' se hace el 80% en la calle y 'Todo es mentira' es en plató. En una sociedad polarizada, que lo está hasta culturalmente, donde eres de 'reggaetón' o lo odias; o eres de izquierda o de derechas, creo, y 'Cachitos' es una buena demostración de eso, que el punto intermedio está donde está el humor. Es muy difícil llevarse mal en un entorno de humor bien intencionado.

«Pablo, descansa»

-El sábado está en el programa de Julia Otero con Raquel Martos, el domingo en el 'Caiga quien caiga' y a diario con Risto. ¿Cómo lo hace para vivir?

-Es una buena pregunta. Mi madre cada vez que nos vemos, que desafortunadamente es poco porque ella vive en Canarias y yo en Madrid, me dice: «Pablo, descansa». Porque tengo todo el tiempo el motor encendido, no puedo bajar la guardia porque no tengo tiempo. No he tenido tiempo ni para ponerme nervioso. Creo que hay algo ahí que tendría que tratar con mi terapeuta.

-Al menos viene engrasado de la radio, con la política y el humor.

-Es que siempre he dicho que desde el periodismo, sin planificarlo, la vida me ha llevado hacia la sátira política, y esto es un poco la última parada de un trayecto. En nuestras vidas profesionales nunca piensas muy bien cuál es el siguiente paso que das, pero cuando ya llevas veinte años currando ves que lo que has hecho tiene sentido. Hace quince años hacía un informativo satírico en Radio 3 a las 7 de la mañana. Luego lo hice en Radio 5, luego lo hice en RNE, después pasé a Onda Cero, luego estuve en la SER, y en 'Hoy por hoy' haciendo también una mirada un poco diferente de las cosas a partir de las 10 de la mañana. Al final es que se vive la vida como uno es.