¿Por qué no comen los dragones de Juego de tronos? En este primer capítulo de la última temporada Danerys se preocupa porque los niños no le comen nada

- Sansa: A todos esto, ¿qué comen los dragones?

- Daenrys: Lo que les plazca.

.........................

- Daenerys: ¿Cuántos hoy?

- Dothraki: 13 cabras y 11 carneros

Estas dos conversaciones se refieren a los dos dragones supervivientes. En la primera, Danerys responde la duda de Sansa con una frase sencilla y cierta. En la segunda los dothrakis rinden cuentas de cuánto han comido las criaturas desde que llegaron a Invernalia. Y es poco, muy poco.

Drogon y Rhaego han perdido a un hermano. Podría ser eso, el sentimiento de pérdida, pero el hecho de que los dragones no coman, cuando son las criaturas más vorazaces sobre la tierra, tiene una explicación mucho más sobrenatural.

La clave, la podemos encontrar en el volumen I de 'Fuego y Sangre' el libro-crónica de George R. R. Martin desde la llegada de los Targaryen a Rocadragón hasta su caída. Por el camino siglos de guerras, dragones y romances. Entre tanto Targaryen encontramos a Jhaerys 'El Sabio' el mejor Rey de la historia de Poniente. Pero no nos vamos a fijar en él si no en su hermana y esposa Alysanne 'la Bondadosa'.

Alysanne tenía una dragona llamada 'Ala de Plata'. La reina decidió recorrer poniente a lomos de su dragona de norte a sur mientras su marido se ocupaba de las guerras en las Ciudades Libres. En uno de sus viajes llegó hasta el Muro -de hecho fue la reina que cedió 'El Agasajo' a la Guardia de la Noche y la reina que durmió en el torreón en el que se refugian Bran, Hodor, Rickon, Osha, Meera en y Jojen en la ¿temporada 2?.

Alysanne y Ala de Plata en El Muro.

Druante su estancia en el Castillo Negro con los hermanos Alysanne intentó traspasar el Muro con 'Ala de Plata' para ver lo que había más allá, pero la dragona no la obedecía. Algo que contrariaba a la reina y que nunca reconoció ante los hermanos. Es decir, algo empujaba a la dragona a volver hacia el sur.

Los hombres de la Guardia de la Noche quedaron impactados por el dragón de la reina tanto como la gente de Puerto Blanco, aunque la propia reina se dio cuenta de que a Ala Plata «no le gustaba el Muro». Aunque era verano y el Muro estaba llorando, el frío del hielo se podía sentir siempre que el viento soplaba, y cada torbellino hacía al dragón sisear y chascar. «Tres veces he volado con Ala de Plata sobre Castillo Negro, y tres veces he querido llevarle más allá del Muro»Alysanne escribió a Jaehaerys, «pero cada vez que lo hacía ella se retiraba hacia el sur y rechazaba ir. Nunca antes ella había rechazado llevarme donde yo quería. Me reí cuando descabalgué, para que los hermanos negros no se dieran cuenta de lo que me pasaba, pero me preocupó entonces y me preocupa aún». 'Fuego y Sangre' vol. 1

Que Drogon y Rhaego no coman se podría resumir en un escueto: «no les gusta el frío» porque son criaturas de fuego, pero las reticencias de los dragones van más alla. Los dragones son mágicos y el arma más poderosa contra El Rey de la Noche y los caminantes. Su sola presencia les altera, les perturba y les hace sentirse, en cierta medida enfermos. Por eso los dragones no comen. Intuyen el peligro, la presencia del mayor enemigo de la humanidad y su Yang en todo este asunto.