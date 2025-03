Buenafuente, premio nacional de TV

Julián Alía Madrid Martes, 15 de septiembre 2020, 14:17 | Actualizado 19:12h. Comenta Compartir

El humorista y presentador Andreu Buenafuente fue galardonado con el Premio Nacional de Televisión, que concede el Ministerio de Cultura y Deporte, y que está dotado con 30.000 euros.

La noticia la adelantó el propio ministro José Manuel Rodríguez Uribes en su cuenta de Twitter, donde afirmó que lo había llamado «para comunicárselo y para felicitarle». Y prácticamente una hora después, lo confirmó el Ministerio de Cultura y Deporte, quien anunció que el jurado, por unanimidad, había querido reconocer en Andreu Buenafuente «la versatilidad de una trayectoria profesional abarcadora de muy diversos lenguajes y formatos, así como la reunión en su personalidad creadora de las distintas facetas del productor, el cómico, el presentador o el actor». Además, el organismo quiso destacar su «contribución al medio televisivo durante el periodo de la pandemia».

Buenafuente (Reus, 55 años) debutó en el sector en 1992 de la mano de TV3, y en 2005 dio el salto a la televisión nacional con un 'late night' que llevaba por nombre su apellido y que emitió Antena 3. El formato recibió el Premio Ondas en 2006 y, sin embargo, a partir del año siguiente recaló en La Sexta. Más tarde, tras otro paso por el canal autonómico catalán y un breve regreso a Antena 3 en 2012 ('Buenas noches y Buenafuente'), Buenafuente volvió a encontrar un sitio en La Sexta con 'En el aire', donde estuvo hasta 2015. Y al año siguiente, fichó por Movistar para conducir 'Late Motiv', programa que mantuvo su emisión, desde casa, durante el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus, y que regresó este lunes con una nueva temporada.

Al margen de la faceta de cómico y presentador, el jurado ha querido valorar también la de productor, y es que Buenafuente fundó El Terrat –que a finales del año pasado fue adquirida por Mediapro– en 1989.

Dicha productora es responsable de formatos como 'Buenafuente', 'Salvados' (hasta el año 2015), 'En el aire', 'Late Motiv', 'LocoMundo' o 'La resistencia', y series como 'Mira lo que has hecho' o 'Pelotas'. Y por si fuera poco, también ha hecho las labores de maestro de ceremonia de la gala de los Premios Goya hasta en cuatro ocasiones (2010, 2011, 2019 y 2020), las dos últimas, acompañado de su pareja, la también humorista Silvia Abril y consiguiendo más alabanzas que críticas, lo que no es habitual.

Premio «de todas y todos»

«Muchas gracias, ministro. No hubiera llegado hasta aquí sin los buenos equipos que me han rodeado y me han hecho crecer. El premio es de todas y todos», fue la respuesta del ganador del Premio Nacional de Televisión, con el que el ministerio reconoce a la televisión «como herramienta esencial para la difusión de la cultura», y que «recompensa la meritoria labor en el ámbito televisivo español puesta de manifiesto a través de una obra emitida durante 2019 o una contribución particular por su creatividad».

Pero la felicitación del ministro de Cultura, entre las muchas que recibió ayer Buenafuente, sobre todo de gente del sector (Carlos del Amor, José Corbacho, María Escario, Carlos Bardem, Carlos Martínez…), no fue la única por parte de un político. Otro que se sumó fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, también a través de su cuenta personal de Twitter, quiso dedicarle unas palabras al catalán. «Merecido reconocimiento para un magnífico cómico que con su humor y creatividad realiza una labor esencial en la difusión de la cultura en nuestro país. ¡Felicidades, Andreu!».

El premio nacional de TV es otorgado desde 2009. Entre algunos de sus galardonados se encuentran Victoria Prego (2018), Matías Prats (2017), José Luis Balbín (2015), Concha García Campoy (2013), Jesús Hermida (2012) y Chicho Ibáñez Serrador (2010).