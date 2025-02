«La tiranía del algoritmo distorsiona la realidad aislándonos en burbujas»

'Informa, que algo queda'. Xavi Puig, humorista y cofundador del diario satírico 'El Mundo Today'; Eduardo Sáenz, matemático y divulgador científico, y Nacho Carretero, ... periodista y autor de la novela 'Fariña' conversaron al abrigo del título inicial sobre las graves consecuencias desencadenadas por la desinformación, y cómo a través de cualquier medio y redes sociales el algoritmo configura visiones del mundo parciales y a la medida de cada usuario, distorsionando la realidad. La sesión auspiciada por el Foro de la Cultura trató de arrojar luz al auditorio del Teatro Calderón con reflexiones de unos ponentes que animaron a adoptar un papel activo, crítico y consciente ante las posibilidades que se nos ofrecen desde un teléfono móvil.

Ampliar Público en el Teatro Calderón. Carlos Espeso

«Si te gusta la música deep metal, el algoritmo en el historial de escucha jamás te incluirá salsa, y eso mismo sucede con contenidos informativos, de modo que los usuarios acabamos envueltos en burbujas que conducen a la polarización», opinó Eduardo Sáenz en la sesión del Foro, convencido de que las redes sociales nos dificultan «hablar con gente que no es como nosotros». Su reflexión derivó hacia cómo el manejo informático que la tecnología hace de nuestros gustos y preferencias acaba configurando nuestra visión del mundo.

«Si te encuentras un bocadillo en el suelo no te lo llevas a la boca, pero con el contenido de redes sociales lo hacemos todo el rato; así configuramos nuestra visión del mundo» Xavi Puig

«El compromiso con la verdad significa contar aunque ese relato contravenga nuestras propias ideas», apuntó Nacho Carretero. «En mis escritos intento invisibilizarme y que el lector saque sus conclusiones, huyo del periodismo-emoción. Hay que huir de la tiranía del algoritmo».

En la conversación, moderada por la periodista Esther Neila, los pontentes abundaron en la idea de cómo los ciudadanos estamos a merced de las redes sociales, «sumidos en la idea de que todo depende de unos tipos de Sillicom Valley, como si eso nos liberara de esa responsabilidad y no es así. Hay que tomar medidas y tener cierta disciplina –dijo Xavi Puig–. Yo no veo vídeos que me mandan por wasap y han sido reenviados muchas veces. Se copia información troceada o extraída de otros lugares y se manipula al gusto. Si te encuentras un bocadillo de mortadela en el suelo, no te lo llevas a la boca, pero con el contenido de las redes sociales lo hacemos todo el rato, estamos configurando nuestra visión del mundo con basura».

«Un desafío de Europa es combatir la desinformación, cualquier grieta social que vean China y Rusia la van a aprovechar» Nacho Carretero

De cómo la desinformación cala en la sociedad habló Nacho Carretero, poniendo como ejemplo mensajes enviados a un grupo de Facebook de cazadores asegurando que el Gobierno iba a prohibir la caza. «Hay una guerra de desinformación dia a día. Uno de los desafíos de Europa es combatir la desinformación, cualquier grieta social que vean China o Rusia disponen de un ejército de monigotes dispuestos a aprovecharla, van a ir ahí a bombardear con información falsa. Yo siempre digo: 'frente al relato, el dato'».

«Tenemos que utilizar la tecnología para descubrir cosas, no para que nos arruine la curiosidad mostrándonos solo lo que nos gusta» Eduardo Sáenz de Cabezón

Chequear fuentes e informaciones

De la fatiga informativa ante la sobreabundancia de noticias y comentarios en las redes sociales alertó Eduardo Sáenz de su traducción en hastío y desinterés. «A mí me han llegado a cuestionar en comentarios el Teorema de Pitágoras diciéndome 'será tu opinión'. Me interesa conocer por qué hay gente, como los terraplanistas, que deciden aparcar el sentido común y la inteligencia». Ante la desinformación y el relativismo que sustituye el conocimiento por opiniones, los ponentes recomiendan diversificar las fuentes de información y chequear «mucho» el contenido, «sobre todo el que coincide con lo que pensamos».