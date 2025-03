«Cada vez hay más gente que se siente mal y no sabe relacionarlo con cosas que le ocurren»

«Algo está sucediendo en la sociedad para que se esté rompiendo tanto». Desde su día a día como psiquiatra en el hospital Río Hortega ... de Valladolid, Irene Muñoz se hace eco de lo que muchos profesionales de la sanidad se están encontrando ante el creciente malestar psíquico detectado en pacientes que acuden a consulta aquejados por dolor crónico. «Hay gente que se siente mal y no sabe por qué debido a una falta de relato, poner palabras contribuye a disminuir algo ese malestar psíquico, pero vivimos en una sociedad donde no hay espacios de escucha, de palabra, es todo hacer rápido y tener cosas materiales, creando un vacío que genera mucha angustia en las personas»,

Su reflexión sirve como contexto a las dos jornadas del taller que acoge el Salón de los Espejos del Teatro Calderón este martes y el miércoles dentro de la programación 'MeetYou'. Bajo el título 'Lo(cura) colectiva' se abordará la estigmatización de las mujeres y el malestar psíquico junto a la proyección con posterior coloquio del documental 'Buscando mi propio nombre', de Pablo García Pérez de Lara. El trabajo cinematográfico que se proyecta este martes (19:00 horas) cuenta el traslado en 1974 de doscientas mujeres desde un manicomio en Bétera (Valencia) al nuevo psiquiátrico. Muchas de ellas permanecieron encerradas más de treinta años, sin historia clínica y en algunos casos sin nombre.

El taller impartido por la educadora Marta Álvarez Guillén y la doctora en psiquiatría Irene Muñoz busca en la jornada del miércoles (18:00 a 20:00 horas) explorar cómo en la sociedad actual se tienden a normalizar el malestar psíquico y la hipermedicación. «Existen dolores crónicos como un síntoma que se escribe en el cuerpo, pero hablan de algo psíquico, y en ello tiene que ver el ritmo frenético de la sociedad actual, la exigencia de productividad excesiva, que no haya tiempo para hacer un duelo, de que los duelos enseguida se medicalicen... creemos que hay un exceso de etiquetas diagnósticas que llevan enseguida a medicalizar el malestar sin buscar realmente causas del sufrimiento psíquico. Todo en un ambiente donde domina el individualismo y no se buscan soluciones en la comunidad, en los grupos de gente más cercana que a mí me gusta llamar tribus».

«El sujeto ha perdido la capacidad de tener identidad propia en tanto que ha perdido su capacidad asociativa, de contar una historia él mismo»

El taller se concibe como un espacio para pensar en cuestiones como cuánto tiempo nos dedicamos a nosotros mismos y si contamos con un grupo de amigos o familiares al que acudir como red de apoyo. «En las consultas cada vez se pierde más la escucha del paciente, pero hay un hecho que nos llama la atención y es la desconexión de la gente de sus acontecimientos de vida, la incapacidad de relacionar su estado de ánimo con situaciones que viven. Digamos que el sujeto ha perdido la capacidad de tener identidad propia en tanto que ha perdido su capacidad asociativa, de contar una historia él mismo; cada vez hay más personas que se sienten mal y no saben por qué, no saben relacionarlo con cosas que les ocurren porque hay una falta de relato».

Cuenta la terapeuta que a este estado de cosas alude 'Sin relato', el último Premio Anagrama de ensayo, firmado por Lola López Mondéjar. «Habla precisamente de la atrofia de la capacidad narrativa, de la crisis de subjetividad que impide a la gente poner palabras a lo que le pasa».

La oportunidad de arrojar luz sobre el tema de la locura colectiva dentro de la programación del festival MeetYou supone, para Irene Muñoz, «generar un nuevo espacio para poder juntarse, pensar y compartir en una mezcla interdisciplinar de humanidades, artes escénicas y plásticas... está bien que los espacios de la ciudad sean habitados por este tipo de inquietudes que nos conciernen a todos».